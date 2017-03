16 năm, hơn 300 người bị ung thư

Chiều 11-9, hàng trăm người dân các xã Yên Lâm (huyện Yên Định), Cẩm Vân, Cẩm Tân (huyện Cẩm Thủy) mang theo dao, cuốc xẻng đến khu vực phía sau Công ty Nicotex Thanh Thái được nghi là có chứa hóa chất bột độc hại được chôn nhiều năm trước.

Hóa chất thẩm thấu ra suối, ra hồ

Theo một người dân địa phương, khoảng 10 năm trước Công ty Nicotex Thanh Thái từng thuê máy múc về múc sâu xuống lòng đất rồi họ đổ hóa chất xuống và lấp đất đè lên. Người dân đang liên hệ người lái máy xúc năm đó nhằm chỉ đích danh địa điểm và số lượng hóa chất.

Theo anh Nguyễn Xuân Vinh (ở Yên Lâm) thì khu vực được nghi là đổ hóa chất bột xuống gần con suối Hón Sỏi, sau đó chảy về hồ Thắng Tam khoảng 5 ha cung cấp nước nông nghiệp. Anh Vinh khẳng định: “Gần như toàn bộ người dân các xã Yên Lâm, Cẩm Vân, Cẩm Tân đều dùng nước giếng khơi và rất lo lắng vì số người chết vì ung thư ngày càng tăng, kể cả những người ở độ tuổi đôi mươi”.

Chị Trương Thị Hà (thôn Thắng Long, Yên Lâm) nước mắt giàn dụa khi kể về con gái chị, em Phạm Thị Nga (21 tuổi), được phát hiện bệnh ung thư tử cung khi đang là sinh viên năm thứ hai của Trường CĐ Mầm non Nha Trang. Mặc dù được gia đình, người thân hỗ trợ chạy vạy tứ phương chữa chạy nhưng cuối cùng các bệnh viện lớn nhỏ đều lắc đầu trả về. Chị Hà nức nở: “Nếu không mang trong mình căn bệnh quái ác thì năm nay cháu đã ra trường, đi dạy học. Giờ cháu chỉ còn sống những ngày ngắn ngủi”. Chị Lê Thị Hạnh, người thân của Nga cho biết: “Trước đây hay bây giờ gia đình vẫn đang phải sử dụng nguồn nước ngầm, bản thân gia đình cháu cũng không ai bị bệnh ung thư cả. Có thể do nguồn bị nhiễm hóa chất quá nặng nề, vì nước ở đây thỉnh thoảng lại đóng váng màu vàng”.

Yên Lâm là xã nằm ngay phía dưới Công ty Nicotex Thanh Thái. Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lâm Nguyễn Văn Chỉ cho biết: “Trong cuộc họp mở rộng vừa được tổ chức, các thôn và đại diện người dân thống kê báo cáo lên từ năm 1997 (từ khi Công ty Nicotex Thanh Thái đóng trên địa bàn) đến ngày 10-9, đã có 957 người đã chết và đang mang bệnh liên quan đến các bệnh ung thư, thần kinh, mất khả năng sinh con, dị tật… Trong đó có hơn 300 người bị chết và mang bệnh liên quan đến ung thư”.

Chị Phạm Thị Nga (21 tuổi) bị ung thư tử cung năm 20 tuổi ở thôn Thắng Long, xã Yên Lâm.

Xe tải được người dân cho biết là chở máy nén khí vào Công ty Nicotex Thanh Thái bị người dân giữ lại. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Có dấu hiệu xóa dấu vết, thay đổi hiện trường

Sáng 11-9, người dân địa phương đã phát hiện và tố cáo Công ty Nicotex Thanh Thái tìm cách làm thay đổi hiện trường, tẩu tán hóa chất khi các cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập thông tin. Bà Trương Thị Hòa ở Yên Lâm cho biết: “Đêm ngày 10-9, ngay sau khi mất điện, bốn đối tượng lạ mặt đi trên hai xe máy chạy thoát khỏi hiện trường sau khi vào Công ty Nicotex và bị dân phát hiện. Tại hiện trường người dân chúng tôi tìm thấy hai thùng carton có chứa hóa chất, thuốc trừ sâu được đựng trong các chai lọ bị tung tóe ngay bên ngoài hàng rào Công ty Nicotex. Đến sáng nay (11-9) người dân phát hiện cầu dao của Công ty Nicotex bị dập xuống bởi một bảo vệ của công ty này. Khi người dân đóng lại thì khu vực này lại có điện. Khoảng trưa cùng ngày chiếc xe tải mang biển số BKS 29N-1622 thiếu chút nữa đã bị Công an huyện Cẩm Thủy đưa rời khỏi hiện trường nhưng người dân chúng tôi nhất quyết giữ xe này lại. Vì trước đó vào đêm 9-9, người dân nghi ngờ xe này mang máy hút khí, nén khí vào bên trong Công ty Nicotex Thanh Thái với mục đích làm giảm mùi hóa chất bốc ra từ các hố chôn”.

Đại tá Trần Văn Thực Chánh, Văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hiện tại chưa có kết quả các mẫu xét nghiệm cụ thể. Công an đang xác minh thêm hành vi chôn lấp hóa chất, thời điểm chôn để có cơ sở xử lý. Hiện tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bám tại hiện trường điều tra làm rõ, đồng thời khi có sự thay đổi hiện trường sẽ lập biên bản. Đối với chiếc xe có nghi ngờ chở máy nén khi vào Công ty Nicotex Thanh Thái, quan điểm chỉ đạo của công an tỉnh là phải giữ nguyên hiện trạng và không được di chuyển đi nơi khác khi chưa có kết luận cụ thể.

Như đã thông tin, từ ngày 28-8 đến nay, người dân sống gần khu vực Công ty Nicotex Thanh Thái gồm xã Yên Lâm (huyện Yên Định), Cẩm Vân, Cẩm Tân (huyện Cẩm Thủy) nghỉ việc làm thay nhau bám trụ gần công ty này để giám sát việc thực hiện việc ngừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng.

ĐẶNG TRUNG