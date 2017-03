16 ngư dân VN được Brunei cứu đã về đến TP.HCM

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, sáng 22.10, 16 ngư dân đi trên tàu Hòa Hải - QNg-0106 do ông Nguyễn Ngọc Xính (ở thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn) làm thuyền trưởng, bị nạn trên vùng biển quần đảo Trường Sa được tàu hải quân Brunei cứu vào ngày 19.10 đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) an toàn, sức khỏe tốt.

Dự kiến 16 ngư dân trên về tới Quảng Ngãi trong ngày 23.10. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức gặp mặt để thăm hỏi, chia sẻ, động viên tinh thần các thuyền viên vượt qua khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.



* Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết, hiện vẫn chưa tìm được tung tích ngư dân Huỳnh Tấn Trung (33 tuổi, ở xã Bình Đông, H.Bình Sơn).



Anh Trung là lao động trên tàu cá QNg-92383TS do ông Trần Văn Hợi (40 tuổi, ở xã Nghĩa An, H.Tư Nghĩa) làm thuyền trưởng.

Trong lúc tàu vào cửa Lạch Bạng (Thanh Hóa) trú bão Megi, không may anh Trung bị sóng đánh hất văng xuống biển, mất tích hôm 18.10.



Theo Hiển Cừ (TNO)