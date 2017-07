19/31 trâu chọi Đồ Sơn âm tính với chất kích thích

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM này 9-7, ông Hoàng Anh Tuấn, Chánh văn phòng UBND quận Đồ Sơn, cho biết: 19/31 trâu tham gia vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 đã có kết quả âm tính với chất kích thích. Riêng trâu số 18 - húc chết chủ - vẫn đang chờ kết quả giám định từ Bộ Công an.

Theo ông Tuấn, chỉ 19 trong số 31 trâu tham gia vòng loại được lấy mẫu máu và nước tiểu để đi giám định. Số còn lại chưa lấy được là do những trâu thua trận đã bị giết thịt gần hết và số còn lại do chủ trâu không chịu hợp tác vì lý do tâm linh.

Trâu chọi số 18 nổi điên và húc chết chủ

Trước đó, sáng 1-7, tại vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, tới trận thứ 14, trâu số 18 đã nổi điên và húc chủ là ông Đinh Xuân Hướng ngay trong sới chọi. Dù đã được đưa đi cấp cứu, song ông Hướng đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo dừng lễ hội chọi trâu 2017, tiếp đó họp bàn cho phép chủ trâu tự thu thập mẫu máu và nước tiểu của trâu để đem đi xét nghiệm phản ứng với chất kích thích.

Theo ý kiến chuyên gia, nếu để 3-4 ngày sau mới lấy mẫu, kết quả sẽ không còn chính xác do chất kích thích sẽ được tự giải phóng hết ra khỏi cơ thể người hay động vật.