2 bà cháu thiệt mạng sau vụ lở đất kinh hoàng

Theo thông tin của ông Trần Bình Việt - Phó trưởng Công an xã Văn Phú, khu vực bị sập đất có 4 nhà dân xây cấp IV, gồm gia đình bà Nguyễn Thị Liên, Bùi Thúy Xinh, Trần Thị Thu Hà và Hoàng Minh Trường. Phía sau của 4 gia đình trên, có ta luy cao gần 20m.

Do đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, phía sau ta luy xuất hiện vết nứt và có mạch nước chảy ngầm. Chính quyền địa phương đã cảnh báo các hộ trên di dời đến khu vực an toàn, nhưng do chủ quan, sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng.

Vào thời điểm xảy ra lở đất, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Liên (50 tuổi) bị đổ sập. Hai bà cháu không kịp bỏ chạy nên đã tử vong tại chỗ. Các hộ bà Trần Thị Thu Hà và anh Hoàng Minh Trường, không có ai ngủ tại trong nhà nên không xảy ra thiệt hại về người. Tại quán cắt tóc gội đầu của gia đình bà Bùi Thúy Xinh có con trai của bà Xinh là Đào Quang Minh đang ngủ. Rất may vào thời điểm đó cháu Minh tỉnh dậy khi nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật và nghe thấy hiện tượng sập đất, đã kịp chạy ra ngoài thoát hiểm.

Ngay sau vụ sập đất xảy ra, lãnh đạo xã Văn Phú và UBND thành phố Yên Bái đã chỉ đạo cứu người bị nạn. Ông Hoàng Xuân Nguyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có mặt tại hiện trường, chia sẻ những mất mát của các gia đình và chỉ đạo các lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai.

Công tác cứu nạn tìm kiếm thi thể các nạn nhân đã được thực hiện khẩn trương. Đến 3h sáng, thi thể của bà Nguyễn Thị Liên và cháu Quách Tiến Thành đã được tìm thấy và được đưa về hội trường thôn để tổ chức mai táng.

Theo Anh Thế - Quốc Đô (Dân trí)