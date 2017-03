2 học sinh chết đuối sau khi đi thăm thầy cô

Hai học sinh bị sóng biển cuốn mất tích vào lúc 14 giờ 20 phút giờ chiều 20/11 được xác định danh tính là Phạm Công Tình và Ngô Thanh Linh, cùng trú tại thôn An Thành, xã Bình An, huyện Thăng Bình, học lớp 7/1, trường THCS Phan Châu Trình – xã Bình An.



Nguồn tin từ công an xã Bình Nam cho biết, một nhóm học sinh lớp 7 có 7 em sau khi đi thăm thầy cô giáo nhân ngày 20-11 đã kéo nhau xuống khu vực bãi biển xã Bình Minh chơi.



Trong nhóm này có 2 em về trước, còn lại 5 em kéo nhau ra biển nghịch nước và bất ngờ một cơn sóng biển ập vào cuốn hai em Tình và Linh mất tích.



Thấy 2 bạn bị nạn, 3 em còn lại kêu cứu. Tuy nhiên, bãi biển xa khu dân cư và tại thời điểm đó sóng biển mạnh, nên không có phương tiện để tìm kiếm.



Ngay sau khi nhận được nguồn tin, chính quyền địa phương xã Bình Nam đã huy động phương tiện tìm kiếm. Nhưng do sóng biển quá lớn, nên việc tìm kiếm không có kết quả.



Công tác tìm kiếm được triển khai suốt đêm 20/11. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Đình Thái, Trưởng công an xã Bình Nam và nhiều ngư dân tham gia công tác tìm kiếm tại đây cho biết, đến 23 giờ đêm, vẫn chưa tìm được xác do sóng biển quá lớn.



Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Nguyễn Văn Ngữ cho biết, đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với ngành chức năng huy động phương tiện tổ chức tìm kiếm suốt đêm 20/11.





Theo Vũ Trung ( VNN)