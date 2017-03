2 phụ nữ bị súng cảnh sát bắn trọng thương

Ngày 22/2, Công an xã Thuận Giao, huyện Thuận An, Bình Dương xác nhận, súng của một công an xã đã nổ khiến 2 phụ nữ bị trọng thương. Hiện, viên cảnh sát này đã bị tạm giữ và đình chỉ công tác để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo những người chứng kiến sự việc, tối mùng 2 Tết, tại khu nhà trọ ở xã Thuận Giao, có 6-7 người tổ chức đánh bài. Chị Nguyễn Thị Ngọt và Trần Thị Kim Hồng (cùng 35 tuổi) đứng bên ngoài. Bất ngờ, công an xã và một số dân phòng xuất hiện nhưng đám đông không hề hay biết. Bỗng có tiếng súng nổ vang lên chát chúa, mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Bà Nguyễn Thị Vân ẵm cháu gái may mắn thoát nạn chỉ tay về khu vực nơi chị Hồng bị trúng đạn.

"Tôi chỉ nghĩ đó là tiếng nổ của bánh xe tải ngoài đường lớn. Nhưng ngay sau đó là tiếng la hét, khóc thét của mấy đứa trẻ. Tôi chạy vội ra ngoài thì thấy Hồng nằm ngã sóng soài cạnh chiếc giường cũ để ngoài sân, trên tay vẫn còn ôm chặt đứa cháu. Cạnh bên, chị Ngọt nằm bất động bên vũng máu", bà Nguyễn Thị Vân, dì ruột chị Hồng nói.

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, sáng 22/2, chị Hồng vẫn còn rất đau đớn cho hay, rất may là chị bế cháu bé quay mặt vào trong nhà, nếu hướng về khu vực sòng bạc thì đứa trẻ đã lãnh đủ viên đạn.

Chị Hồng đang điều trị tại bệnh viện và đầu đạn chụp X-quang nằm sát đốt xương sống của chị.

"Khi tiếng nổ thứ 2 vang lên, tôi thấy đau nhói ở giữa lưng và khắp người bắt đầu tê dại rồi ngã gục, chỉ nghe vài câu công an xã bắn người… Khi tỉnh lại nằm ở bệnh viện, tôi mới biết mình suýt mất mạng do bị trúng đạn”, chị Hồng nói.

Còn gia đình chị Ngọt cho hay, do vết thương nặng, chị đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Bước đầu, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho gia đình chị số tiền 10 triệu đồng để lo chi phí thuốc men, chữa trị.

Hình ảnh chẩn đoán từ phim chụp X-quang cho thấy, chị Hồng bị đầu đạn găm sát với xương sống, gây ra chèn ép dây thần kinh chi bên trái. Hiện phần chân trái của chị gần như bị mất hết cảm giác. Còn vết thương của chị Ngọt, theo các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán, chị bị trúng đạn từ bên phía hông trái. Do cự ly bắn quá gần nên đầu đạn đã đi qua bên hông phải văng ra ngoài gây thủng dạ dày, đứt ruột già…

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thuận An thụ lý.

Theo Tuệ Mẫn (VNE)