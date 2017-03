2 tỉ đồng cho 'TP an toàn và thân thiện cho trẻ em gái'

Ngày 12-8, UBND huyện Đông Anh, Tổ chức Plan International Việt Nam và Viện LIGHT chính thức triển khai dự án “TP an toàn và thân thiện với trẻ em gái”.



Dự án nhằm mục tiêu tăng cường an toàn cho trẻ em gái tại nơi công cộng thông qua can thiệp thí điểm xây dựng cộng đồng, xây dựng TP an toàn và thân thiện hơn với các em gái.



Câu lạc bộ trẻ em gái ra mắt tại lễ triển khai.

Nghiên cứu gần đây của Tổ chức Plan International Việt Nam từ năm 2014 đã đưa ra một số kết quả: Chỉ có 13,3% em gái luôn cảm thấy an toàn ở nơi công cộng. 37% người tham gia khảo sát đã từng chứng kiến các loại quấy rối khác nhau…

Đứng trước vấn đề này, năm 2015, Tổ chức Plan International Việt Nam và Viện Nghiên cứu và phát triển xã hội tiến hành rà soát các chương trình chính sách liên quan đến an toàn của trẻ em gái nơi công cộng và đưa ra khuyến nghị về các can thiệp cần thực hiện ở tất cả cấp.



Địa bàn được lựa chọn để triển khai dự án là xã Kim Chung nằm ở phía tây của huyện Đông Anh (huyện ngoại thành). Hiện xã là đơn vị có số lượng người nhập cư cao nhất Hà Nội với khoảng 20.872 người (72% là nữ).

“TP an toàn và thân thiện với trẻ em gái” là dự án do Plan tài trợ với tổng số vốn viện trợ không hoàn lại là EUR 127,000, trong đó nguồn ngân sách phân bổ trực tiếp cho các hoạt động tại xã Kim Chung là 1,7 tỉ VND. Số còn lại được phân bổ cho các hoạt động can thiệp và Viện LIGHT.