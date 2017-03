2 vụ cướp đập gậy trong 1 đêm

Trước đó, khoảng 2h15 cùng ngày, anh Nguyễn Mạnh Cường, trú phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân đi xe máy đến xã Hải Bối, huyện Đông Anh, bị 3 đối tượng đi 2 xe máy dùng gậy khống chế, cướp xe máy.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng, Công an huyện Đông Anh, điều tra, truy bắt các đối tượng





Theo P.A (CAND)