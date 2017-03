2 xe máy đang để trong nhà bỗng... cháy trơ khung

Tại hiện trường vụ cháy, 2 chiếc xe máy Honda Airblade mang BKS 36 P7 -1641 và WayAnpha mang BKS 99F9 -3224 chỉ còn trơ khung xe.

Vợ chồng anh Nguyễn Đức Thụng và chị Nguyễn Thị Luân cho biết, buổi tối ngày 21/12, sau khi đi làm về, anh chị cất xe máy vào để trong nhà ngang như mọi ngày, không có chuyện gì xảy ra.

Hai chiếc xe để trong nhà bỗng chốc phát hỏa cháy trơ khung.

Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, khi vợ chồng anh chị còn đang ngủ thì nghe thấy chị Nguyễn Thị Hồng, hàng xóm bên cạnh nhà anh Thụng gọi cửa và cho biết có nghe thấy tiếng nổ lách tách và thấy lửa bốc cháy từ nhà ngang.

Khi cả hai vợ chồng anh Thụng chạy xuống nhà ngang thì hai chiếc xe máy đang bốc cháy nghi ngút. Sau khi dập tắt đám cháy thì hai chiếc xe chỉ còn trơ bộ khung.

Chiếc xe Airblade được vợ chồng anh Thụng mua cách đây 3 năm ở Thanh Hoá, còn chiếc xe WayAnpha mua từ năm 2003 ở cửa hàng Trung Thành. Thường ngày, hai chiếc xe này vẫn là phương tiện đi lại thường xuyên của vợ chồng anh chị. Chiếc xe Aiblade được anh Thụng đưa đi bảo dưỡng vào tháng 8/2011 tại cửa hàng Honda Việt Long - thị trấn Phố Mới - Quế Võ.

Ngay sau khi nhận đựoc tin báo, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quế Võ có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Chiều cùng ngày Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an đã về hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo Đoàn Thế Cường (Dân trí)