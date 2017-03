20 bé mẫu giáo thoát chết trong lũ quét

Cảnh báo mưa, lũ lớn từ Huế đến Khánh Hòa Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông nên từ nay đến hết ngày 17-12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và từ ngày 16 đến 18-12 ở Phú Yên đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (300-400 mm/đợt). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2. Từ ngày 14 đến 18-12, đỉnh lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Lũ lớn, kéo dài, ngập lụt sâu, diện rộng có khả năng xảy ra trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3. Lâm Đồng: Cầu sập, nhà ngập vì xả lũ Ngày 14-12, người dân xã Đinh Trang Hòa (Di Linh, Lâm Đồng) phải nghỉ việc hái cà phê vì ba cây cầu gỗ bắc qua sông Riam bị nước lũ cuốn trôi. Trước đó, khuya 13-12, nhiều hộ dân sinh sống xung quanh đập chứa nước KaLa (xã Bảo Thuận, Di Linh) cũng trở tay không kịp vì nước đột ngột dâng cao... Theo thống kê sơ bộ, nước lũ đột ngột dâng cao làm ngập năm căn nhà, hơn 10 ha cà phê và khoảng 2 ha lúa bị hư hại. Ông Trần Đức Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh, cho biết: “Trước mắt, huyện cùng các xã giúp người dân khắc phục thiệt hại. Còn việc đập chứa nước KaLa xả lũ đúng hay sai, huyện sẽ có thông tin sau”. KƠ TRANG