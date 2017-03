20 hộ phá rừng bị phạt 1 tỉ đồng

Ngoài ra, các hộ này phải thanh toán chi phí để trồng lại diện tích rừng đã phá tổng cộng gần 450 triệu đồng. Theo kết luận của các cơ quan chức năng, các hộ dân này đã phá tổng cộng 11,7 ha rừng tại xã Ân Nghĩa trong năm 2011.



Ông Lê Đình Thanh, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Định, cho biết: “Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành xử lý những cán bộ để xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, do diện tích rừng lớn, số người tham gia phá rừng đông nên phải chuyển hồ sơ sang lực lượng công an điều tra vụ việc. Khi công an có kết luận điều tra, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định mới đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xử lý vi phạm hành chính”.





Theo Hoàng Trọng (TNO)