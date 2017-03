20 ngày nữa mới hết lo thiếu điện?

“Nếu không có gì thay đổi, đến ngày 20-6 tình hình cung ứng điện sẽ được cải thiện và dần trở lại bình thường”. Đó là khẳng định của EVN cũng như lãnh đạo Bộ Công thương trong cuộc họp báo về vận hành và cung ứng điện ngày 1-6.

Còn cắt, cúp trong nửa tháng nữa

Theo ông Đặng Hoàng An - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dự kiến từ ngày 15 tới, khu vực miền Nam sẽ chuyển sang mùa mưa, đồng thời lũ sớm xuất hiện tại khu vực hồ chứa Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà. Bên cạnh đó, các nguồn nhiệt điện than mới như Cẩm Phả 1, Sơn Động, Quảng Ninh, Hải Phòng phát điện trở lại; việc nhập khẩu điện từ Trung Quốc cũng thuận lợi hơn… Do đó, nhiều khả năng từ ngày 20-6 tới đây, tình hình cung ứng điện sẽ khá hơn. Nhưng, “Đó mới chỉ là dự báo, còn chính xác hay không phụ thuộc vào tình hình thủy văn” - ông An nói.

Theo ông An, từ nay đến ngày 20-6, việc cung ứng điện sẽ vẫn hết sức khó khăn, nhất là hiện nay mực nước ở một số hồ đã xuống rất thấp, gần với mức nước chết (không thể hoạt động). Chẳng hạn như mực nước ở thủy điện Thác Bà chỉ còn cách mực nước chết 0,5 m; Thác Mơ là 0,75 m; Trị An: 1,48 m; Tuyên Quang: 1,82 m; Hòa Bình: 2,22 m. Dự báo của Bộ Công thương cho thấy trong nửa tháng tới, sản lượng điện cung cấp chỉ có thể đạt 275 triệu đến 285 triệu kWh/ngày. Do đó, sản lượng điện bị tiết giảm ở các khu vực nông thôn vẫn ở mức cao, có thể lên tới 10%-15%.

Giao thông hỗn loạn vì đèn tín hiệu không hoạt động do cúp điện. (Ảnh chụp sáng 1-6 tại ngã tư quốc lộ 50-Bùi Minh Trực, quận 8, TP.HCM.)

“Nguồn điện thì đang ở đáy, nhu cầu thì vẫn tiếp tục tăng nên có thể nói chúng ta đang ở giai đoạn khó khăn nhất. EVN đang huy động tất các nguồn điện, kể cả chạy dầu để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Do đó, EVN thực sự mong nhận được chia sẻ của khách hàng và sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm” - ông An nói.

Cấm cắt, cúp điện bừa bãi

Liên quan đến việc cắt, cúp điện tràn lan xảy ra ở nhiều nơi mà dư luận phản ánh, ông An thừa nhận tình trạng trên là có thật. Qua kiểm tra thực tế tại 20 địa phương, nhiều nơi cắt điện, trả điện chưa đúng như thông báo. Có nơi lịch cắt điện chưa hợp lý, nhiều nơi bị cắt điện hai lần trong ngày. Thậm chí có nơi cắt điện nhưng không thông báo trước cho khách hàng đủ năm ngày để chuẩn bị.

EVN cho biết tới đây EVN sẽ kiểm tra lại việc phân bổ và phụ tải sao cho cân đối được cung cầu. Trước mắt phải bảo đảm nguồn điện cho các sinh hoạt thiết yếu cho người dân, đặc biệt không cắt điện vào buổi tối vì hiện tại thời tiết rất nóng.

Cũng theo EVN, trong khi người dân phải chia sẻ với khó khăn của ngành điện thì có rất nhiều đơn vị lại sử dụng lãng phí điện như các cơ quan hành chính, hệ thống chiếu sáng công cộng… Tại TP.HCM, kiểm tra 216 tuyến đường thì có đến 66 tuyến chưa tiết giảm điện năng 50%, 169 tuyến bật điện trước 9 giờ tối.

Trả lời câu hỏi của báo chí về thiệt hại kinh tế do ngành điện gây ra và phương án bồi thường cho người dân, ông An cho rằng thiệt hại là lớn nhưng những khó khăn nói trên là khách quan, “mong người dân chia sẻ”. Còn ông Đinh Thế Phúc - Phó cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) khẳng định: luật quy định gây thiệt hại là phải bồi thường. Nhưng thực tế, thủ tục bồi thường rất phức tạp và khó khăn. Hiện cũng chỉ mới có một số đơn vị điện lực bồi thường được thiệt hại do việc đóng, mở điện không đúng quy định, gây hỏng hóc các thiết bị điện tử của dân. Tới đây, Bộ Công thương sẽ trình Chính phủ dự thảo nghị định xử phạt trong việc cung ứng, sử dụng điện. Nghị định này sẽ là căn cứ để xử phạt cũng như bồi thường thiệt hại cho việc cắt cúp điện không đúng quy định.

TP.HCM: Không cắt điện khu chế xuất, khu công nghiệp Thực hiện cắt điện luân phiên. Ngày 1-6, ông Nguyễn Anh Vũ - quyền Trưởng Ban quan hệ cộng đồng - Tổng Công ty Điện lực TP (EVN TP) cho biết EVN TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo trung tâm điều độ và các điện lực trực thuộc không được cắt điện tại các khu chế xuất, khu công nghiệp để đảm bảo nguồn điện cho công tác sản xuất của doanh nghiệp. Đây là chỉ đạo được đưa ra sau cuộc họp giữa ngành điện lực với các doanh nghiệp đang hoạt động ở những khu chế xuất và khu công nghiệp ngày 31-5. Ông Vũ cũng cho biết EVN TP đang thực hiện cắt điện luân phiên để đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng lưới điện. “Việc cắt giảm này chúng tôi thực hiện theo nhóm và cố gắng không để xảy ra tình trạng nơi này cắt liên tục nhưng nơi kia không bị cắt” - ông Vũ cho biết. Về biện pháp nào kéo giảm tình trạng cắt điện ở những trụ đèn tín hiệu giao thông, ông Vũ xác định đèn tín hiệu giao thông nằm trong nhóm được ưu tiên. “Nhưng có nhiều khu vực chưa có đường dây ưu tiên đi qua thì đèn tín hiệu giao thông vẫn bị cắt bình thường. Còn nơi có dây ưu tiên nhưng xảy ra sự cố như vụ chạm dây điện chiều 31-5 tại trạm điện 110 kV Đa Kao (quận 1) thì đành chịu” - ông Vũ phân trần. Còn việc đầu tư hệ thống đường dây ưu tiên riêng cho hệ thống đèn tín hiệu giao thông, ông Vũ cho biết chưa nghe nói đến dự án này. VĂN THUẬT Nên chống lãng phí hơn là ngắt cầu dao Trong khi chúng ta đầu tư nhiều ngàn tỉ đồng cho một nhà máy nhiệt điện hoặc một nhà máy thủy điện, mỗi nhà máy cũng chỉ góp phần vào lưới điện quốc gia 2%-3% tổng điện năng của cả nước. Ngược lại, thất thoát, lãng phí điện năng từ đường dây, trạm điện đến các hộ tiêu thụ lại 11%-15% tổng lượng điện cả nước. Ngành điện nên nghĩ đến những giải pháp cơ bản, lâu dài là phát triển nguồn điện năng đi đôi với tiết kiệm, chống lãng phí, chống thất thoát, chống độc quyền hơn là dùng biện pháp ngắt cầu dao như hiện nay. Đại biểu Quốc hội LÊ NHƯ TIẾN, Quảng Trị Giảm thất thoát điện rất gian nan Việc giảm tải thất thoát điện năng trong truyền tải là hết sức gian nan. Đặc biệt, ở khu vực vùng nông thôn, thất thoát điện năng trước đây đến 25%-27%. Năm 2009, chúng ta phấn đấu mãi mới giảm thất thoát truyền tải điện xuống còn 9,2%. Hiện EVN cũng đề ra mục tiêu giảm xuống còn 5% nhưng thật sự sẽ là hết sức khó khăn. Ông ĐẶNG HOÀNG AN, Phó Tổng Giám đốc EVN

THÀNH VĂN