20 tàu cá gặp nạn do biển động

Tại tỉnh Bình Định, các cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc được với 11 ngư dân trên tàu cá BĐ-91305TS bị hỏng máy ngày 18-2. Tàu cá BĐ-95007TS, cũng bị hỏng máy tại vùng biển Trường Sa, không thể lai dắt vào bờ do sóng to, gió lớn. Tàu cá BĐ-9422 đã khắc phục được máy hỏng nhưng rất khó di chuyển do rơi vào vùng áp thấp nhiệt đới.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, đến chiều 19-2, có sáu tàu cá khác của ngư dân tỉnh này đề nghị các cơ quan chức năng làm việc với cơ quan ngoại giao Malaysia để xin vào tránh trú tại nước này.

Tại tỉnh Ninh Thuận, Ban Chỉ huy Phòng chống bão lụt - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vẫn chưa tìm thấy tung tích bốn ngư dân tỉnh Bình Định bị mất tích tại cửa biển Ninh Chữ (Ninh Thuận). Tối 18-2, trong khi đang neo đậu tránh áp thấp nhiệt đới tại cửa biển trên, tàu cá BĐ-93310TS bị sóng đánh chìm.

Tại tỉnh Khánh Hòa, tàu cá PY-92684TS bị phá nước, chìm tại vùng biển cách thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa) gần 30 hải lý. Chín ngư dân trên tàu này đã phát tín hiệu cầu cứu về đất liền.

Tại tỉnh Phú Yên, tàu cá PY-80214TS đã bị sóng đánh chìm khi vào cửa biển Lễ Thịnh (huyện Tuy An, Phú Yên). Ba ngư dân trên tàu đều bị thương. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, đến chiều 19-2 có năm tàu cá của ngư dân tỉnh này xin được tránh trú tại các đảo của Philippines.

TẤN LỘC