20 thanh niên bị mất liên lạc khi xuất khẩu lao động

Cụ thể, có tổng cộng 22 thanh niên người dân tộc Mơ Nông (dưới 30 tuổi) được một tổ chức môi giới tuyển dụng lao động tự do đưa sang Malaysia làm công nhân.



Sau đó, giữa năm 2011, có hai lao động trốn về địa phương là Trần Minh Cường, Hồ Văn Liên. Theo hai anh Cường và Liên, khi sang đến Malaysia, cả nhóm bị tách ra rồi đưa đi làm việc nhiều nơi, từ đó mất liên lạc với nhau.



Phía gia đình các lao động này ở vùng cao Nam Trà My càng thêm hoang mang sau gần ba năm không có thông tin về người thân.



Được biết, chính quyền xã đã báo cáo vụ việc lên UBND huyện, tuy nhiên rất ít khả năng liên hệ, tìm kiếm các lao động này do không có được thông tin về tổ chức đã đến tuyển lao động tự do.



