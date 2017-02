21 con heo "dính" thuốc an thần bị lén lút mang giết mổ

Thông tin trên được ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết vào sáng 1-2.

Theo ông Phát, Chi cục Thú y TP.HCM sẽ ra quyết định xử phạt những người liên quan vụ việc nói trên theo đúng quy định pháp luật.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 23-1, Chi cục Thú y TP.HCM kiểm tra và ghi nhận 100 con heo có biểu hiện lừ đừ nên lấy mẫu nước tiểu phân tích. Lô heo nói trên có nguồn gốc từ tỉnh Bình Dương.

Heo bị tiêm thuốc an thần ngủ li bì. Ảnh: TRẦN NGỌC



Kết quả cho thấy 100 con heo đã bị tiêm thuốc an thần nên Chi cục Thú y TP.HCM tạm giữ từ 5 đến 7 ngày để thải hết thuốc ra ngoài rồi mới cho phép giết mổ. Tuy nhiên trong thời gian tạm giữ, 21 con heo đã bị lén lút mang giết mổ.

PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết tiêm thuốc an thần nhằm mục đích để heo không vùng vẫy nên việc bơm nước vào heo sẽ dễ dàng hơn. Do heo ngủ li bì, nước tích vào heo càng nhiều nên sẽ tăng trọng, thương lái được lợi.

“Thuốc an thần ức chế mạnh, có tính độc. Người sử dụng thịt heo còn tồn dư thuốc an thần sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Thuốc an thần trong thịt heo không phân hủy ở nhiệt độ cao khi nấu nướng. Bằng mắt thường cũng khó phân biệt thịt heo có và không có thuốc an thần” – PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh lưu ý.