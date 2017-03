22 học viên cai nghiện cùng trốn trại

Khoảng 10 giờ cùng ngày, ông Hạ cùng cán bộ của trung tâm xuống khu vực sản xuất thì bất ngờ HV Nguyễn Thanh Văn (đang cai nghiện ma túy bắt buộc) chụp lấy mũ cối đánh vào hai cán bộ. Ông Hạ can ngăn thì Văn lấy gạch ném vào người ông làm ông bị xây xước ở tay. Cùng lúc HV Phạm Ngọc Hùng dùng con dao sắc, nhọn, dọa đâm cán bộ trung tâm, gây náo loạn.

Nghe lời Hùng, Văn kích động, 20 HV tại trung tâm theo Văn và Hùng chạy ùa ra cổng bỏ trốn.

Sau đó, lực lượng Công an TP Vinh và cảnh sát 113 Công an Nghệ An đã có mặt tại trung tâm để ổn định trật tự và truy bắt các HV bỏ trốn.

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, ông Hạ cho biết mới đưa trở lại trung tâm được bốn HV, hiện còn 18 HV trong đó có hai đối tượng cầm đầu là Văn và Hùng chưa bắt được.

ĐẮC LAM