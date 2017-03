22 người chết vì mưa lũ miền Trung

Sáng nay, mặc dù nước lũ đã rút nhưng tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn có một số nơi bị chia cắt. Hàng chục nghìn hộ dân ở hai huyện Sơn Tây, Tây Trà, cùng 4 xã thuộc huyện miền núi Trà Bồng và một số vùng trũng ở huyện Tư Nghĩa, vẫn bị cô lập do nước lũ, sạt lở núi. Đến 8h sáng nay, Quảng Ngãi có 9 người chết, 3 người mất tích và 26 người bị thương do mưa lũ, lở núi. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành xem xét đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp hơn 273 tỷ đồng để tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ.



Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Trương Ngọc Nhi cho biết, số tiền này sẽ dùng hỗ trợ xây dựng khu tái định cư, di dời khẩn cấp 50 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn) bị lũ ống cuốn trôi ngày 14/11; ổn định đời sống nhân dân vùng thiên tai, khắc phục các công trình giao thông bị chia cắt, sửa chữa hệ thống thủy lợi để kịp tổ chức sản xuất vụ đông xuân 2010-2011...



Quảng Nam đến sáng nay vẫn còn mưa lớn làm sạt lở, gây ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường về huyện Bắc Trà My và Nam Trà My. Đến tối 17/11, toàn tỉnh có 8 người chết và 3 người bị thương do mưa lũ. Đó là chưa kể một gia đình gồm 3 người ở Thừa Thiên - Huế tử vong vì chìm đò.



Tại Bình Định, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhấn chìm hàng chục nghìn hộ dân ở vùng hạ lưu. Riêng huyện Hoài Ân có 2 người chết. Sáng nay, mực nước lũ trên địa bàn tiếp tục lên nhanh.



Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, chiều 17/11, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã họp giao ban trực tuyến với các tỉnh bàn giải pháp ứng phó. Phó thủ tướng chỉ đạo các địa phương cần tập trung cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người bị nạn, nhà bị sập, hư hỏng. Các địa phương cũng phải huy động lực lượng giúp dân ổn định đời sống, sản xuất tại khu vực lũ đã rút; bố trí hướng dẫn giao thông tại các vùng bị ngập lụt, sạt lở để hạn chế thiệt hại về người.



Phó thủ tướng lưu ý các hồ thủy điện, thủy lợi ngoài việc xả lũ đúng quy trình, cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để tính thời điểm xả hợp lý, tránh xả lũ lớn gây thiệt hại nặng cho vùng hạ lưu.





Theo Trí Tín (VNE)