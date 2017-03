23 người chết, giao thông miền núi phía Bắc tê liệt do mưa lũ

Trận lũ quét vào tối 4/9, khiến trung tâm xã Bản Khoang sập nhiều ngôi nhà, cuốn trôi cả chục giáo viên. Ảnh: Lao Trần

Người dân tìm kiến được thi thể các nạn nhân trong cơn lũ quét ở Sapa ngày 5/9. Ảnh:CTV

Theo Bá Đô (VNE)



Theo thống kê từ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, từ ngày 3 đến 6/9, 23 người đã chết, 2 người mất tích và 16 bị thương do mưa lũ kéo dài, gây sạt lở, tê liệt giao thông.Tỉnh chịu thiệt hại nhiều nhất là Lào Cai với 9 người chết, 2 người mất tích và 12 người bị thương, Lai Châu, Thái Nguyên 3 người, Điện Biên, Lạng Sơn 2 người, Hà Giang và Sơn La 1 người chết.Trong hai ngày 4 và 5/9 liên tục xảy ra lũ quét tại huyện Sapa, Văn Bàn, Bát Xát...Sáng 5/9, nước lũ đã cuốn trôi cả khu nhà thập thể của trường THCS Bản Khoang (Sapa) khiến cả chục thầy cô bị cuốn theo dòng nước và đất đá.Cơn lũ quét ở Bản Khoang, Sapa đang được khắc phục thì đến 10h30 ngày 5/9, tại khu vực rừng Vầu, rừng Xanh, thôn Minh Thượng 1, xã Minh Lương (Văn Bàn) lại xảy ra một vụ sạt lở núi khiến 2 người chết và 12 người bị thương.Mưa lũ cũng đã cuốn trôi 37 ngôi nhà, làm hư hỏng 27 nhà, thiệt hại 1.725 ha diện tích hoa màu, lúa, nhiều tuyến đê kè, đường giao thông bị hỏng, sạt lở. Riêng Tỉnh lộ 155 qua xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai bị sạt lở 20.000m3; đến 16h đã thông xe tạm thời.Một số tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập nước, sạt lở gây ách tắc tạm thời thuộc các huyện: Tuần Giáo (Điện Biên); Võ Nhai, Phú Lương (Thái Nguyên); Mường Tè, Nậm Nhùn (Lai Châu); Bắc Yên (Sơn La).Ngày 5/9, Thủ tướng đã có Công điện yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi diễn biến mưa, lũ; chỉ đạo rà soát các khu dân cư sống ở vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp để chủ động phòng tránh, ứng phó.Vùng có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, vùng hạ du các hồ chứa có nguy cơ xảy ra sự cố phải khẩn trương sơ tán dân. Đồng thời, tổ chức kiểm soát giao thông tại các khu vực đường bị ngập, bến đò, ngầm qua suối, hướng dẫn người, phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.Các tỉnh xảy ra lũ quét vừa qua cần tiếp tục chủ động mọi lực lượng cấp cứu người bị thương, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ mai táng người chết, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân...Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nay đến 7/9, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất.