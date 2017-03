26,7 triệu USD chương trình nước sạch tại Thanh Hóa

Đây là hạng mục thành phần trong dự án do Ngân hàng Thế giới và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai tại tỉnh Thanh Hóa và bảy tỉnh Đồng bằng sông Hồng khác với tổng nguồn vốn 200 triệu USD.



Mục tiêu dự án nhằm thiết lập cho 45.800 hộ dân tại Thanh Hóa được đấu nối mới công trình cấp nước sử dụng hợp vệ sinh và số người được cấp nước từ những công trình bền vững là 114.500 người.



Về hợp phần vệ sinh nông thôn, phấn đấu đến năm 2017 toàn tỉnh có 175.020 số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, và 171.750 người được hưởng lợi từ các xã đạt vệ sinh toàn xã.



Riêng trong năm 2013, tỉnh Thanh Hóa có ba huyện là Hậu Lộc (7 xã), Nga Sơn (9 xã) và Hoằng Hóa (8 xã) được triển khai dự án với nguồn vốn trên 2,15 triệu USD. Đây là những xã ven biển, đông dân cư, thường xuyên bị ngập mặn, các hộ dân không đủ nước sinh hoạt cũng như sản xuất.



Các xã kể trên được hỗ trợ xây dựng 2.020 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh với 33.680 người được hưởng lợi từ chương trình.



Dự án cũng xây dựng mới 6 công trình cấp nước và nhà vệ sinh cho 6 trường học, cải tạo nâng cấp công trình cấp nước và nhà vệ sinh cho 17 trường học và trạm y tế.



Tại các xã triển khai dự án, Ban quản lý dự án cũng tiến hành tuyên truyền hướng dẫn, nâng cao nhận thức cộng đồng về vệ sinh nước sạch và vệ sinh nông thôn như tập huấn về kỹ thuật xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, in ấn tài liệu, tờ rơi phát đến cho từng hộ dân... Qua đó góp phần cải thiện, nâng cao điều kiện sống cho người dân trong khu vực, giảm thiểu tác động bệnh tật do sử dụng nước không hợp vệ sinh./.





Theo Trịnh Duy Hưng (TTXVN)