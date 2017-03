276 lao động Việt Nam đầu tiên trở về từ Libya

Năm đoàn công tác hỗ trợ sơ tán lao động khỏi Libya Đó là kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp sáng 26-2 của Ban chỉ đạo giải quyết tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông và Bắc Phi. Trong đêm 26-2 và ngày 27-2, năm đoàn công tác hỗn hợp của Việt Nam gồm đại diện bộ LĐ-TB &XH, bộ Ngoại giao, bộ Công an và đại diện doanh nghiệp xuất khẩu lao động sẽ lên đường đến các nước láng giềng của Libya là Tunisia, Malta, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Hy Lạp... Phó Thủ tướng chỉ đạo “ban chỉ huy tiền phương” của các đoàn công tác sẽ đóng ở Tunisia (quốc gia gần nhất với điểm nóng Tripoli). Theo bộ trưởng Bộ LĐ- TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân, hiện còn khoảng 5.000 lao động Việt Nam vẫn ở Libya. Tại Thổ Nhĩ Kỳ có hơn 1.444 người, Hy Lạp có 700 người, Tunisia có 600 người, đảo Sip có 139 người… Bộ trưởng cũng cho biết có thể sử dụng phương án thuê thêm máy bay của các hãng nước ngoài để đưa lao động về nước. Tối 26-2 sẽ có một đoàn công tác lên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ. Các đoàn công tác sẽ mang theo lương thực, nước uống để hỗ trợ lao động. “Quan điểm của ban chỉ đạo là bằng mọi cách sẽ đưa lao động của chúng ta về nước an tòan” - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân nói. Bảo Phượng Trước mắt, công ty tập trung phối hợp với chủ sử dụng lao động để đưa người lao động Việt Nam về nước an toàn và sớm nhất. Ngoài ra, mỗi người lao động tạm thời sẽ được công ty hỗ trợ 1 triệu đồng để trở về quê nhà. Ông NGUYỄN VĂN HIỆP, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex Mec Tổng công ty hỗ trợ mỗi lao động 1 triệu đồng ngay tại sân bay. Chúng tôi sẽ tính toán để có phương án hỗ trợ thêm, có thể chúng tôi bố trí anh em làm việc tại các công trình lớn mà chúng tôi đang thi công. Ông ĐỖ VĂN THƯỞNG, Phó Tổng Giám đốc Công ty Lắp máy Lilama 10 Bạn tôi là Võ Văn Đức làm ở một công ty do chủ thầu người Hàn Quốc (tại Mitsurata) có gọi báo cho tôi là chủ thầu đã bỏ đi để lại 250 lao động. Hiện 250 người này đang đi bộ từ TP Mitsurata đến Tripoli để tìm cách về nhà. Họ bắt đầu đi bộ từ sáng 25-2, bây giờ tới đâu thì chúng tôi không liên hệ được nữa. Lo quá! Anh HỒ VĂN HÒA, ở Nghệ An Bộ sẽ căn cứ vào hợp đồng, mức độ thiệt hại để hỗ trợ thêm cho người lao động. Ngoài ra, các doanh nghiệp đưa lao động đi cũng dành một khoản hỗ trợ. Sau thời gian các lao động nghỉ ngơi, các công ty sẽ thanh lý hợp đồng. Trường hợp các lao động vẫn có nhu cầu đi XKLĐ thì các công ty sẽ có trách nhiệm tổ chức cho họ đi XKLĐ ở nước khác. Đối với những lao động Việt Nam còn bị mắc kẹt tại Libya ở trong các trại gần biên giới thì Bộ sẽ đề nghị các cơ quan ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ, nhân đạo quốc tế cấp tiền để tạm thời trang trải cuộc sống trong thời điểm khó khăn này. Ông ĐÀO CÔNG HẢI, Phó Cục trưởng Cục Lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB&XH