287 người chết vì tai nạn giao thông trong tết

Theo Cục CSGT đường bộ - đường sắt, Bộ Công an, trong sáu ngày (từ 30 đến mùng năm tết Canh Dần), cả nước có gần 400 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 287 người, bị thương 425 người. Trong đó, tai nạn đường sắt sáu vụ, làm chết năm người, bị thương một người. So với năm ngoái, số người chết tăng 29 người, bị thương tăng 119 người.

Thống kê của Bộ Y tế từ 48 đơn vị, trong đó có 17 bệnh viện trực thuộc trung ương, tổng số bệnh nhân đến khám trong ba ngày tết Canh Dần gần 44.000 trường hợp. Trong đó hơn 14.000 trường hợp khám cấp cứu do tai nạn (chiếm 32% số trường hợp đến khám). So với cùng kỳ, số bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giảm hơn 14%. Số ca TNGT không đội mũ bảo hiểm là 650 ca, tăng gần 20% so với năm ngoái.

Từ mùng một đến mùng năm tết, khoa Khám bệnh, BV Việt Đức, Hà Nội tiếp nhận 437 trường hợp TNGT. Nhiều thanh niên (20-35 tuổi) nhập viện vì say rượu.

Tại BV E, nhà tang lễ của bệnh viện đang quá tải vì bệnh nhân chết vì TNGT và bệnh già tăng cao trong mấy ngày tết. Riêng khoa Hồi sức cấp cứu, sáu máy thở của khoa luôn hoạt động hết công suất. Bệnh nhân nhiều nhất ở lứa tuổi 25-30 vì say rượu đâm xe vào dải phân cách hoặc cột đèn.

- Tại Sóc Trăng, từ ngày 30 đến mùng sáu tết, toàn tỉnh có 46 vụ, bốn vụ va chạm giao thông làm bị thương 78 người. Riêng TNGT làm chết năm người, bị thương ba người. Công an đã tạm giữ 441 lượt phương tiện, tước 11 giấy phép lái xe có thời hạn. Các vụ TNGT chủ yếu do say rượu.

- Tại Bến Tre, có 29.466 ca khám và cấp cứu trong dịp Tết, tăng gần 3.500 ca so với cùng kỳ. Có bốn người chết vì TNGT. Không có người chết do ngộ độc thực phẩm trong những ngày tết.

- Tại Khánh Hòa, công an cho biết toàn tỉnh có gần 500 người bị TNGT, hơn 300 người phải nhập viện. Có gần 70 ca chấn thương sọ não.

T.NHƯ - B.NHA – TX