3 dự án cộng đồng được LIN trao tài trợ

Các nhà tài trợ thông qua LIN đã đồng ý tài trợ cho những dự án được chọn. Cách thức LIN nhận tài trợ là mỗi bài viết về một câu chuyện tử tế được đăng trên Facebook với hashtag #lantoatute sẽ được các nhà tài trợ chi trả 200.000 đồng (báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài viết “Trả 200.000/câu chuyện tử tế trên Facebook” ngày 2-9-2016).

Ban giám khảo dự án là các chuyên gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau và có kinh nghiệm với các hoạt động xã hội. Điểm bình chọn được tổng hợp từ điểm của ban giám khảo và điểm do người dân tham gia bình chọn trực tuyến và trực tiếp chiều 24-9. Kết quả có ba dự án được nhận tài trợ, mỗi dự án nhận 150 triệu đồng. Đó là các dự án: Hỗ trợ chăm sóc can thiệp trẻ tự kỷ tại cộng đồng; Xây dựng nền tảng giáo dục trực tuyến cho người khiếm thính; Xây dựng cây nước sạch cho người dân ở ấp 1, xã Long Thạnh, Long An.