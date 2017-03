3 ngày 3 người tự tử bằng lá ngón

Cơ quan chức năng cho biết, từ ngày 18-20/3/2013, trên địa bàn 3 huyện biên giới gồm Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong (tỉnh Nghệ An) liên tiếp xảy ra 3 vụ người dân tự tìm đến cái chết bằng cách ăn lá ngón.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 18/3/2013, anh Già Bá C. (SN 1988, trú tại bản Pha Lịch Phay, xã Đoọc Mạy, huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) đi sang hàng xóm uống rượu. Sau khi uống rượu về, anh C. đã đánh vợ.

Thấy C. đáng vợ, chị dâu C. lao vào can ngăn nhưng bất thành. Đang bức bối trong người, lại có men rượu nên C. dùng dao chém chị dâu khiến chị phải đi khâu 4 mũi. Sau khi đánh vợ, chém chị dâu, C. đã vào rừng ăn lá ngón tự vẫn.

Cùng ngày (18/3), tại bản Yên Sơn, xã Tri Lễ, huyện biên giới Quế Phong, cũng do mâu thuẫn gia đình nên cháu Vi Văn C (SN 1990) đã ăn lá ngón tự tử.

Mới đây nhất là vào hồi 15 giờ ngày 20/3, tại bản Cọc, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, do mâu thuẫn gia đình nên cháu Và Bá N. (SN 1998) đã tự kết liễu đời mình bằng lá ngón.

Trước đó từ ngày 9 Tết đến ngày 5/3 trên địa bàn xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) đã xảy ra 2 vụ ăn lá ngón tự tử và làm 3 thanh niên chết.

Vào ngày 9 Tết anh Thò Bá S. (SN 1992, trú bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) đến bản Tùng Hốc (xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương) để thăm người yêu và dự định sẽ ra mắt nhà gái. Tuy nhiên, sau khi đến nhà chị Và Thị C (ở bản Tùng Hốc, xã Hữu Khuông, Tương Dương) thì bị gia đình ngăn cấm.

Quá bức bối nên anh S. đã ra về và tìm đến cái chết bằng cách ăn lá ngón. Sau khi anh S. chết mãi đến hơn hai ngày sau người dân đi rừng phát hiện và kịp báo về gia đình lo mai táng.

Trước đó không lâu tại bản Huồi Măn, xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương) - một đôi nam nữ yêu nhau bị gia đình ngăn cấm đã tìm đến lá ngón kết thúc đời mình. Nạn nhân được xác định là anh Và Bá D (trú bản Huồi Mới, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) từng có tình cảm với nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm nên cả hai vào rừng ăn lá ngón.

Như vậy, từ đầu năm 2013 đến ngày 20/3 trên địa bàn 3 huyện biên giới Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong của tỉnh Nghệ An đã xảy ra 5 vụ ăn lá ngón và làm 6 người chết.

Theo Nguyễn Duy (Dân trí)