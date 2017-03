3 ngày xảy ra 9 trận động đất tại thủy điện Sông Tranh

Trao đổi với PV, TS Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu cho biết, sáng sớm nay (6/9) lại xuất hiện một trận động đất ở địa phận huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, thuộc khu vực đập thủy điện Sông Tranh 2.



Ngày hôm qua 5/9, cùng ở khu vực này cũng đã xảy ra 2 trận động đất khác, một trận lúc 4 giờ 24 phút và một trận lúc 7 giờ 50 phút. Đây đều là những trận động đất nhỏ, chỉ có các máy gia tốc đặt tại khu vực đập thủy điện Sông Tranh 2 ghi nhận được.



Trước đó, trong đêm 3/9 đã liên tiếp xảy ra 6 trận động đất (không phải 4 trận như thông báo ban đầu) ở huyện Bắc Trà My, trong đó trận động đất có cường độ mạnh nhất xảy ra lúc 20h46, mạnh 4,2 độ richter.



Như vậy, chỉ trong 3 ngày, tại thủy điện sông Tranh đã diễn ra 9 trận động đất. Theo TS Minh, đây là hiện tượng đáng lo ngại và rất cần có đoàn khảo sát theo dõi kỹ lưỡng diễn biến động đất trong những ngày tới tại Quảng Nam, nhằm đưa ra hướng tư vấn cho địa phương.



Trước những diễn biến đáng ngại tại thủy điện Sông Tranh 2, ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đồng tình với phán đoán của nhiều nhà khoa học: Đây là chuỗi động đất do kích thích, kết quả của quá trình tích nước tại hồ thủy điện Sông Tranh 2. Nếu vậy, trong thời gian tới nguy cơ khu vực này sẽ còn tiếp tục xảy ra động đất với cường độ tăng thêm.



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ thông báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, miền Trung đang có mưa to, các thủy điện trong đó có thủy điện Sông Tranh sau thời gian khô hạn đang tiến hành tích nước. Tuy nhiên, trước những diễn biến bất thường của thủy điện Sông Tranh 2, phía UBND huyện Bắc Trà My đã đề xuất lên các Bộ, ngành liên quan cử chuyên gia địa chất vào khảo sát một lần nữa; quá trình tích nước của thủy điện Sông Tranh 2 cũng nên tiến hành chậm lại.



TS Minh cho biết thêm, trong tuần này, Viện Vật lý địa cầu sẽ cử một đoàn công tác vào Quảng Nam để khảo sát thực tế từ đó có những nhận định chính xác về tình hình động đất tại khu vực này, theo đề nghị của địa phương và yêu cầu của lãnh đạo Bộ KH-CN.





Theo Thanh Trầm (DT)