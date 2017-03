3 người chết, 35 người bị thương do siêu bão Wutip

Cả 3 nạn nhân tử vong trong cơn bão này đều ở tỉnh Quảng Bình, trong đó 2 người bị cột phát sóng trung của Đài Tiếng nói Việt Nam đổ đè trúng, và một người bị tường sập đổ vào. Trong số 35 người bị thương, Hà Tĩnh có 3 người; Quảng Bình 13 người; Quảng Trị 17 người bị thương; Thừa Thiên Huế 2 người.

Nơi hấp cá của ngư dân Cửa Việt (Quảng Trị) bị đánh sập. Ảnh: Văn Đông.

Theo báo cáo của địa phương, bão vào Quảng Bình đã khiến 26 nhà sập và gần 90.000 nhà bị tốc mái, trong đó có 3 trường học và một bệnh viện. Hà Tĩnh cũng có hơn 1.300 nhà, 12 điểm trường, 2 trạm y tế, 2 nhà văn hóa bị tốc mái, hơn 200 ngôi nhà bị ngập.

Ở Quảng Trị có 11 nhà sập, gần 3.700 nhà, 30 trường học, 3 bệnh viện, trạm y tế, 20 trụ sở bị tốc mái, hư hỏng. Thừa Thiên Huế có 6 nhà sập, 368 nhà tốc mái và một cột ănten phát sóng bị sập. Ngoài ra, hàng trăm cột điện, hàng chục nghìn ha hoa màu, cây cao su, diện tích nuôi trồng thủy sản... bị thiệt hại.



Nhiều cột điện bị đổ khiến điện lưới ở nhiều khu vực bị cắt. Ảnh: Báo Quảng Bình.

Thông cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho hay, 23h35 ngày 30/9 đã đóng điện thành công đường dây 500 kV Bắc-Nam, khôi phục lại liên kết toàn bộ hệ thống điện quốc gia. Đồng thời, Tập đoàn đã khôi phục xong các đoạn đường dây 220 kV bị sự cố trong vùng bị ảnh hưởng của bão số 10.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung đang tập trung nhân lực và phương tiện tiếp cận hiện trường, kiểm tra lưới điện để khắc phục ngay các sự cố lưới điện 110 kV và trung hạ áp, đảm bảo cung cấp điện an toàn trở lại trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Phạm Văn Bình, Ban an toàn giao thông đường sắt, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, do ảnh hưởng của bão nên có khoảng 20 đoạn bị cây hoặc đá chèn lấp và ngập. Tuy nhiên, tới lúc này, đoạn từ Đà Nẵng đến Nghệ An về cơ bản đã thông. Riêng khu vực đoạn qua Hoàng Mai (Nghệ An) vẫn đang khắc phục do bị vỡ đập phía thượng lưu và đường bị xói lở mạnh do nước lũ.

Đánh giá về bão Wutip, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, đây là cơn bão có cường độ và sức tàn phá mà 10 năm qua chưa có, gây rất nhiều thiệt hại cho các địa phương miền Trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cũng cho rằng, đây là cơn bão mạnh nhất tấn công Quảng Bình mà ông từng chứng kiến. "Cơn bão kéo dài đến hơn 4 tiếng mới tan với sức gió qua Đồng Hới cấp 11, giật cấp 12", ông Hoài nói tại cuộc họp giao ban chiều tối qua với Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Phó thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi, đề phòng mưa lũ sau bão, nhất là bảo vệ các hồ đập, ưu tiên phân luồng giao thông trên quốc lộ.

* Wutip là cơn bão số 10 đi vào biển Đông trong năm nay. Cơ quan khí tượng nhận định, đây là cơn bão mạnh nhất trong 6 năm qua, không thua gì bão Xangsane đổ bộ vào miền Trung tháng 10/2006. Cơn bão này hình thành trên biển Đông từ 27/9. Những ngày sau bão di chuyển khá nhanh, với sức gió giật cấp 16-17.

Theo Hương Thu (VNE)