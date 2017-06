300 kg thuốc lắc từ tinh dầu xá xị tuồn vào TP.HCM

Sáng 24-6, hơn 1.500 người đã tham gia lễ ra quân hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6” do Sở LĐ-TB&XH TP.HCM phối hợp với Sở VH-TT&DL TP, UBND quận 12 tổ chức tại Bến xe Ngã Tư Ga.



Đội hình ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy.

Báo cáo tình hình ma túy sáu tháng đầu năm 2017, ông Trần Ngọc Du, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP.HCM, cho biết tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn TP vẫn diễn biến phức tạp, chưa có chiều hướng giảm.



Tình hình sản xuất ma túy liên quan đến thuốc lắc trong sáu tháng đầu năm có chiều hướng gia tăng. Điển hình như chuyên án 516E do Công an TP xác lập và triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, sản xuất trái phép chất ma túy là thuốc lắc với quy mô lớn do đối tượng Văn Kính Dương (tức Hiếu, ngụ Hà Nội) cầm đầu. Khi nghiên cứu tìm ra công thức sản xuất thuốc lắc, các đối tượng trong đường dây mua tinh dầu Safrole (tinh dầu xá xị) từ Trung Quốc đem về Đồng Nai, Nha Trang để sản xuất ra tinh dầu thuốc lắc rồi chuyển toàn bộ số tinh dầu thuốc lắc trên về TP.HCM. Qua lời khai của các đối tượng, đến khi bị bắt bọn chúng đã sản xuất thành công hơn 300 kg ma túy tổng hợp là thuốc lắc.



Ông Trần Ngọc Du báo cáo tình hình ma túy đang diễn biến phức tạp.

Trong các đường dây lớn bị khám phá đều có yếu tố xuyên quốc gia, mua bán heroin lẫn ma túy tổng hợp. Nguồn ma túy thẩm lậu vào TP.HCM chủ yếu từ Trung Quốc, Lào với số lượng lớn qua các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Sơn La, Lai Châu...

Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán ma túy mang tính chuyên nghiệp hơn, tổ chức thành đường dây ma túy khép kín, chặt chẽ, manh động, sử dụng nhiều phương tiện hiện đại và thường xuyên thay đổi đối tượng giao, nhận ma túy. Việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp đang trở thành trào lưu trong giới trẻ và hoạt động mang tính công khai đã xuất hiện trên địa bàn TP.



Thời gian tới TP đẩy mạnh người dân tố giác tội phạm ma túy.

Thời gian qua TP tập trung triển khai quản lý, xử lý đối tượng nghiện nên đối tượng mua bán nhỏ lẻ cũng hoạt động co cụm lại. Tuy nhiên, các băng nhóm mua bán, vận chuyển số lượng lớn vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt là ma túy tổng hợp. Cụ thể, số ma túy thu giữ tăng hơn 221 kg, tăng hơn 284% so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu là ma túy tổng hợp. TP.HCM hiện có hơn 21.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý.



Người dân tham gia hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy.

Theo ông Du, thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy, TP sẽ tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm, khen thưởng, động viên những cá nhân có thành tích đấu tranh phòng, chống ma túy... Sắp tới TP sẽ tiếp tục đa dạng hóa, xã hội hóa các hình thức, biện pháp cai nghiện, đẩy mạnh cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; tổ chức các hoạt động tư vấn, dạy nghề cho người sau cai nghiện; chú trọng các giải pháp phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, vận động nhân dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm...