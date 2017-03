319 Mẹ nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Trong đó, 48 mẹ đang còn sống đều đã trên 80 tuổi được trao tặng và 271 mẹ đã mất được truy tặng, thân nhân của 271 mẹ được truy tặng đón nhận Bằng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An An trao bằng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho ông Nguyễn Kim Châu là con của mẹ Nguyễn Thị Cháu (xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An, hiện đã mất)-có hai con hi sinh tại mặt trận Quảng Trị và mặt trận biên giới phía Bắc - - Ảnh: ĐẮC LAM

Buổi lễ phong tặng và truy tặng diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động, nhiều mẹ sức yếu phải ngồi trên xe lăng, các chiến sĩ cùng người thân dìu lên bục tôn vinh, như mẹ Trần Thị Bảy (ở xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn) năm nay tròn 104 tuổi, mẹ Lê Thị Thức (90 tuổi, dân tộc Thái Thanh, ở xã Lục Dạ, huyện miền núi Con Cuông), mẹ Nguyễn Thị Tùng (90 tuổi, ở xã Nam Tân, huyện Nam Đàn)…

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao bằng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho đại diện thân nhân của các Mẹ được truy tặng - Ảnh: ĐẮC LAM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu, nhấn mạnh: "Việc phong tặng và truy tặng danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng thể hiện ý Đảng, lòng dân, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, là sự ghi nhận của tổ quốc, nhân dân đối với công lao trời biển và sự hi sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc…”.

Ông Đại cũng đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhận phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo cho các mẹ Việt Nam Anh hùng.





Chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An động viên, chăm sóc mẹ Nguyễn Thị Tùng (90 tuổi) và các mẹ - Ảnh: ĐẮC LAM

Tại buổi lễ, có bảy đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh Nghệ An đã nhận chăm sóc, phụng dưỡng 48 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được nhà nước phong tặng.

Đến nay, Nghệ An vinh dự có hơn 1.300 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 879 mẹ được phong tặng và truy tặng vào năm 1995. Toàn tỉnh Nghệ An có 45.000 liệt sĩ, 40.000 thương binh. 11.000 bệnh binh, gần 19.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hóa học.

* Trước đó, chiều 29-8 và ngày 12-11, Tỉnh ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (đợt 1 và đợt 2) cho 505 mẹ. Trong đó, 96 mẹ còn sống và 409 mẹ đã từ trần.