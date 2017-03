3.600 công nhân tham gia chạy bộ vì an toàn cháy nổ

Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ An toàn lao động và cháy nổ do Bộ LĐ-TB&XH phát động và Ngày Thế giới an toàn lao động của ILO. Chạy bộ vì an toàn lao động năm 2013 tập trung vào chủ đề “An toàn cháy nổ” với mục tiêu tạo sự kết nối giữa công nhân, ban lãnh đạo nhà máy, khách hàng, các tổ chức và cộng đồng trong nỗ lực nâng cao nhận thức của mọi người về an toàn lao động tại nhà máy.

Hằng năm, Việt Nam có gần 1.677 vụ cháy, được xem là nguyên nhân gây tai nạn chết người, thương tật cho công nhân và tổn thất trầm trọng cho các nhà máy.

Ngoài việc chạy bộ, công nhân sẽ tham gia các hoạt động ý nghĩa khác như xem phim, trả lời câu hỏi, thi khẩu hiệu và tham gia giải quyết tình huống thực tế về an toàn cháy nổ. Đây cũng còn là cơ hội cho công nhân giao lưu và học hỏi với các đồng nghiệp đến từ các nhà máy khác. Tập tài liệu hướng dẫn phòng cháy và chữa cháy ở nhà và ở nhà máy sẽ được phát miễn phí cho công nhân tham gia chạy bộ.

Theo T.Uyên (CAND)