38 thuyền viên gặp nạn trên biển về nhà an toàn

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam và UBND huyện Núi Thành đã có mặt kịp thời động viên các thuyền viên trên hai tàu cá đã tham gia cứu nạn. Đồng thời, trao giấy khen và thưởng nóng 6 triệu đồng cho tàu cá cứu nạn. Riêng 38 thuyền viên gặp nạn được hỗ trợ mỗi người 500.000 đồng và tỉnh Quảng Nam hỗ trợ chủ phương tiện 3 triệu đồng.

Ngày 10-6, tàu cá của ông Hải đang đánh bắt hải sản ngoài khơi thì bất ngờ bốc cháy do chập điện. May mắn, tàu BĐ-96246TS của ông Nguyễn Văn Hộp (ngụ huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã phát hiện và cứu 38 lao động. Sau đó, tàu cá của ông Bình đến tiếp nhận và đưa vào đất liền an toàn.

AT