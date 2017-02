4 cách dạy con không nghịch lửa đốt nhà?

Ai đốt nhà sinh hoạt cộng đồng chung cư Imperia An Phú? Đã hai năm trôi qua, nhưng vụ cháy tại phòng sinh hoạt cộng đồng thuộc chung cư Imperia An Phú (quận 2) vào chiều 12-5-2015, Trung tá Lê Mạnh Hà và đồng đội vẫn còn nhớ mãi. Phòng sinh hoạt cộng đồng vốn là nơi tổ chức liên hoan, tiệc của cư dân ngụ tại chung cư. Nhưng thời điểm đó, căn phòng hoàn toàn không có người đăng kí tổ chức. Tổ khám nghiệm, điều tra đã kiểm tra ổ điện, dây diện trong phòng cũng không có dấu hiệu chạm chập. Vậy tại sao căn phòng bốc cháy? Chỉ khi trích xuất camera người ta mới dần vỡ lẽ. Hình ảnh từ camera ghi lại thấy rõ hai cậu nhóc ngoại quốc sống trong chung cư đã trèo qua cửa sổ vào phòng, ít phút sau thì xảy ra hỏa hoạn. Cha mẹ của hai bé đã nói chuyện để tìm hiểu ngọn ngành thì được biết hóa ra, vì buồn chán, hai bé trai đã rủ nhau trèo qua cửa sổ vào phòng sinh hoạt cộng đồng chơi. Để phòng tối, người khác không phát hiện được, hai bé còn cẩn thận kéo rèo kèm lại. Một bé mang theo lá khô, dây thun, đèn cầy và bật lửa gas vào phòng để đốt lửa chơi, nấu nướng…Không may ngọn lửa bén ghế sopha cạnh đó gây cháy lớn. Hai bé tá hỏa co giò chạy thoát theo lối cửa sau về nhà.