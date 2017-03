4 lao động người Việt bị tai nạn tử vong ở Lào và Thái Lan

Chiều 7-9, ông Vy Văn Đậu, Chủ tịch UBND xã Nga My (huyện Tương Dương, Nghệ An), cho biết: "Chúng tôi và người thân của Lương Văn Hùng (33 tuổi, quê ở bản Canh, xã Nga My) vừa nhận được thông tin từ Lào báo về là anh Hùng và một lao động người Việt bị tai nạn giao thông (TNGT) tử vong ở Lào.

Hiện một phó trưởng công an xã và người nhà anh Hùng đang trên đường sang Lào nhận, đưa thi thể anh về quê nhà để tổ chức lễ mai táng theo phong tục địa phương nơi đây".



Tờ giấy chấm công làm việc hằng ngày và ảnh chân dung anh Hùng được phát hiện sau vụ tai nạn.

Được biết đêm 6-9, anh Hùng cùng một lao động người Việt khác đi xe máy, bị TNGT tử vong ở Lào. Sau khi bị tai nạn, người dân Lào và lao động người Việt Nam phát hiện trong ví của anh Hùng có giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu và hai tấm ảnh 4x6 và một tờ giấy chấm công của anh Hùng.

Từ thông tin trên giấy tờ tùy thân đó, Công an Lào và cộng đồng người Việt Nam ở Lào đã biết được quê quán của anh Hùng để báo về kịp thời.



Ông Đậu cho biết thêm vợ chồng anh Hùng đã có một người con. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Hùng sang Viên Chăn (Lào) làm thuê xây dựng để kiếm tiền gửi về quê nuôi vợ, con thì bị tai nạn thương tâm.

- Trước đó, sáng 2-9, tại tỉnh Rayong (Thái Lan) cũng đã xảy ra vụ TNGT khiến hai lao động quê ở xã Xuân Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) tử vong và anh Nguyễn Văn Bình (28 tuổi, trú xóm Mỹ Yên, xã Xuân Lộc) bị thương nặng.

Vào thời điểm nêu trên, anh Bình đi xe máy chở vợ là Đậu Thị Luận (20 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lài (20 tuổi, bạn chị Luận, cùng quê xã Xuân Lộc) thì bị một chiếc ô tô con đâm vào. Cú đâm mạnh khiến chị Luận và chị Lài tử vong tại chỗ. Còn anh Bình bị thương rất nặng được đưa đến BV Đa khoa ở tỉnh Rayong (Thái Lan) cấp cứu.

Ông Đậu Phan Xuân Phượng, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, cho biết hiện thi thể chị Lài và chị Luận đã được đưa từ Thái Lan về quê nhà mai táng. Hoàn cảnh gia đình anh Bình, chị Luận thuộc diện khó khăn.