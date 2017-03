4 thanh niên trộm trót lọt hơn 70 con chó

Chiều 15-12, công an huyện Hương Sơn cho biết, đêm 7-12, sau nhiều đêm mật phục săn lùng băng nhóm chuyện trộm chó khiến người dân trên địa bàn mất ăn mất ngủ, tổ tuần tra công an huyện Hương Sơn phối hợp với công an xã Sơn Giang bất ngờ phát hiện 2 đối tượng đi xe máy chở chó sau xe. Cả hai bị bắt giữ cùng tang vật là một chú chó và kiếm, cần câu, súng ná thun…

Hai đối tượng này nhanh chóng được xác định là Hồ Tiến Dương (SN 1988) và Trần Quốc Toại (SN 1991), đều trú xóm Mai Hà, xã Sơn Trung. Dương và Toại khai nhận con chó trên xe là mới câu trộm được và đang trên đường đi tiêu thụ.

Toại và Dương khai thêm: băng nhóm của chúng còn có Phan Công Đoài (SN 1992) và Nguyễn Hồng Hải (SN 1991). Cả Hải và Đoài bị bắt giữ ngay sau đó.

4 "cẩu tặc" từ trái qua phải: Đoài, Hải, Dương, Toại tại trụ sở công an huyện Hương Sơn.



Băng nhóm chuyên trộm chó này khai nhận, từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2009, chúng đã gây ra trên 80 vụ trộm, bắt trót lọt 70 con chó thuộc khắp các địa bàn dân cư tại 3 huyện Hương Sơn, Vũ Quang và Đức Thọ của tỉnh Hà Tĩnh. Hầu hết số chó trộm được các đối tượng đem bán cho một đầu nậu tên T.V.B trú xã Sơn Trà, huỵên Hương Sơn.

Cơ quan công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, sớm đưa các đối tượng liên quan ra truy tố trước pháp luật.

Theo Văn Dũng - Minh Lý (Dân trí)