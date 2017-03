406.147 USD để cung cấp thực phẩm cho trẻ em nghèo

Ngày 19/12, lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại cho dự án do NGO thực hiện của Chính phủ Nhật Bản dành cho dự án “Thúc đẩy cải thiện các giải pháp thay thế cho dinh dưỡng trẻ em và an ninh thực phẩm cho những người nghèo nhất” của Tổ chức Save the Children Japan đã được tổ chức tại Đại sứ quán Nhật Bản.

Số tiền viện trợ là 406.147 USD nhằm nâng cao dinh dưỡng cho trẻ em và cung cấp thực phẩm cho dân nghèo ở huyện Văn Chấn, nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trong toàn tỉnh Yên Bái.





Theo H.C (CAND)