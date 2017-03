41 công an huyện tụ tập đánh bạc cho… vui!

Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết lãnh đạo Công an huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) vừa đề xuất công an tỉnh xem xét bổ nhiệm một số cán bộ vào chức vụ trưởng, phó đội nghiệp vụ của công an huyện này. Nhưng nhiều người trong số này lại nằm trong danh sách các cán bộ đánh bài tại trụ sở (do đảng ủy công an huyện lập), cần phải nhắc nhở và xử lý.

Hàng chục công an đánh bạc

Thông tin chúng tôi có được thì từ đầu tháng 5-2014, Đảng ủy Công an huyện Phụng Hiệp đề nghị các chi bộ trực thuộc kiểm điểm một số đảng viên, cán bộ, chiến sĩ tham gia đánh bài tại công an huyện. Ngoài ra, Đảng ủy công an huyện cũng nghiêm cấm đảng viên, cán bộ, chiến sĩ đánh bài dưới mọi hình thức.

Kèm theo công văn này còn có danh sách chi tiết về họ tên, chức vụ của 41 đảng viên, cán bộ, chiến sĩ dính líu đến việc đánh bài ngay tại trụ sở công an huyện. 41 đảng viên, cán bộ, chiến sĩ này thuộc chín đội nghiệp vụ của công an huyện, gồm các đội CSĐT tội phạm về TTXH (có chức năng dẹp, bắt và khởi tố người dân đánh bạc - NV), cảnh sát giao thông - trật tự cơ động (CSGT-TTCĐ), CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (chuyên phòng ngừa, xử lý tội phạm là những người có chức vụ - NV), an ninh, kỹ thuật hình sự, CSQL hành chính về TTXH (có chức năng giải quyết mọi vấn đề về hộ khẩu, tạm trú, kiểm tra hành chính các nhà nghỉ, khách sạn - NV)… được liệt kê cụ thể. Nằm trong “bảng phong thần” có cả lãnh đạo của một số đội được Đảng ủy công an huyện nêu rõ là “tham gia đánh bạc”.

Trụ sở Công an huyện Phụng Hiệp - nơi xảy ra việc 41 công an tụ tập đánh bạc. Ảnh: GIA TUỆ

“Nói vậy mà chưa hẳn vậy”

Ngày 7-4, trả lời PV, Đại tá Nguyễn Hoàng Phi - Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp cho biết sự việc đã xảy ra gần một năm, từng có đơn thư gửi báo đài và công an huyện. “Vụ này công an huyện đã giải quyết ổn thỏa. Phó bí thư có văn bản kêu gọi nhắc nhở anh em thôi vì chỉ có 6-7 người gom lại đánh bài ăn nước (ai thua trả tiền nước - PV)” - Đại tá Phi nói.

Cũng theo Đại tá Phi, hầu hếu anh em chỉ đứng coi và đã được chấn chỉnh, nhắc nhở ngay khi sự việc được phát hiện. Không phải “hết trơn trong danh sách” đều đánh bài.

Vậy cán bộ, chiến sĩ có được quyền đánh bài trong trụ sở? Đại tá Phi cho rằng thời điểm đó là họ trực tết và đánh bài ăn nước. Nhưng như vậy cũng là trật rồi. PV tiếp tục hỏi thế thì tại sao nhiều cán bộ, chiến sĩ này vẫn được bình bầu là chiến sĩ thi đua cơ sở, có người vừa “lọt” cửa quy hoạch được đề xuất lên chức. Đại tá Phi cho hay ông không thể nhớ hết và đề nghị PV liên hệ công an tỉnh bởi công an huyện đã báo cáo toàn bộ sự việc.

Chiều cùng ngày (7-4), PV liên hệ trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn công an tỉnh nhưng vị này nói đang bận họp và sẽ gặp vào cuối tuần.