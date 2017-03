42 người chết và mất tích do mưa lũ

(PL)- Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương, tính đến 17 giờ 30 ngày 8-9, mưa lũ đã làm cho 42 người chết và mất tích. Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất về người là ở tỉnh Yên Bái khi có đến 18 người chết, ba người bị mất tích.

Tại khu vực lở núi ở xã La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái), đến nay vẫn còn hai nạn nhân chưa tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng đã phát hiện 16 thi thể và cứu được hai người bị thương. UBND tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 4,5 triệu đồng/người chết, 100 kg gạo cho gia đình có người chết; Công ty Thịnh Đạt hỗ trợ gia đình có người chết 10 triệu đồng.

Ngày 8-9, tại Nghệ An, nước lũ đã cuốn chết hai người, nâng tổng số người chết do mưa lũ tại Nghệ An lên năm người và bảy người bị thương. Hôm qua, mưa ở thượng nguồn lớn cùng với thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương) xả lũ khiến nước hạ nguồn sông Lam lên nhanh và vượt báo động 2. Toàn tỉnh có hơn 3.800 ngôi nhà bị ngập, 12 nhà bị sụp đổ, 19 phòng học ngập trong nước lũ. Hàng chục ngàn học sinh tiếp tục nghỉ học để tránh lũ.

Trước tình hình trên, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, đã phát lệnh báo động mực nước lũ trên sông Lam. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão cùng người dân đang nỗ lực khắc phục vết sạt, nứt để cứu đê tả Sông Chu (huyện Thọ Xuân và huyện Thiệu Hóa) bị sạt lở 70 m.

Tính đến chiều qua, tại Thanh Hóa, mưa lũ đã làm sáu người chết, một người bị thương, hơn 1.700 nhà bị ngập, gần 10.000 ha lúa bị ngập, 22 hồ đập nhỏ bị vỡ.

Tại Hà Tĩnh có hai người chết và 10 người bị thương. Hơn 1.000 ha lúa và 150 ha đậu hè thu bị ngập, hư hỏng nặng, tổng thiệt hại ước tính hơn 30 tỉ đồng. Nhiều trường học tiếp tục cho học sinh nghỉ tránh lũ.

