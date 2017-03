5 tấn tương ớt bẩn, bốc mùi hôi thối sắp sửa lên bàn ăn

Sáng 22-9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – PC49 (Công an TP.Đà Nẵng) đã bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh tương ớt tại địa chỉ số 8 đường Mộc Bài 8 (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều nguyên vật liệu đã bốc mùi hôi thối, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cơ sở nói trên do vợ chồng bà Đoàn Thị Hồng và Võ Văn Hường làm chủ, được UBND Q.Liên Chiểu cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh năm 2012.



Hơn 5 tấn tương ớt bẩn nằm ngoài trời đã bốc mùi hôi.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này dùng một căn nhà sập xệ để làm nơi chế biến tương ớt. Thực phẩm được chế biến ngay dưới nền đất. Ngoài hai thau nhựa chứa tương ớt thành phẩm, chưa đóng gói (30 kg/thau), lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 5 tấn tương ớt được đóng trong các bao tải phơi ngoài sân. Số tương ớt này nằm bệt dưới đất không có che chắn bảo vệ ngăn côn trùng và đã ẩm mốc, bốc mùi hôi thối.

Khi mở một số bao tương ớt thì tương ớt trong bao đã đổi màu, bốc mùi rất khó chịu. Chủ cơ sở khai nhận mua số tương ớt nói trên từ Quảng Ngãi, sau đó vận chuyển ra Đà Nẵng để chế biến, đóng gói và đưa đi tiêu thụ.



Tương ớt này đã chuyển màu, không đảm bảo vệ sinh. Ảnh: TT

Theo đại diện PC49, cơ sở này sản xuất, chế biến tương ớt không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Về hồ sơ thủ tục pháp lý, không có công bố sản phẩm đạt tiêu chuẩn, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ.



PC49 đã lập biên bản vi phạm, đồng thời yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động đến khi có quyết định của cơ quan chức năng. Tuyệt đối không được đưa số tương ớt bẩn ra thị trường tiêu thụ.