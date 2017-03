50 cảnh sát ập vào đánh sập một "công ty xã hội đen"

Ngày 18-9-2009, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty cổ phần vận tải giao nhận hàng hóa Hải - Nhã do Nguyễn Thái Hải cùng với Bùi Duy Nhã lần lượt là giám đốc và phó giám đốc công ty.



Đối tượng Nguyễn Thái Hải

Ngay sau khi được thành lập, với bản chất lưu manh và côn đồ, Hải - Nhã cho in, phát thông báo nghiêm cấm tất cả mọi người lao động tự do như xích lô, xe lai, cửu vạn... tại khu vực chợ Vinh từ nay về sau không được hoạt động hay làm việc nếu không có sự đồng ý của công ty Hải - Nhã. Ai muốn tiếp tục làm việc phải vào công ty Hải - Nhã.

Hầu hết những người lao động tự do đều phản đối và không chấp nhận thì liền bị Hải đã trực tiếp hoặc chỉ đạo người thân tín đánh đập. Một số trường hợp khác muốn làm việc đành chấp nhận nạp cho công ty Hải - Nhã số tiền từ 30 ngàn đồng đến 60 ngàn đồng mỗi ngày.

Không dừng lại ở đó, bọn chúng còn dùng thủ đoạn ép giá, nâng giá bốc xếp vận chuyển hàng hóa của bà con tiểu thương ở chợ Vinh.

Ngay sau khi công an TP Vinh tiếp nhận được thông tin về sự việc phát hành thông báo của công ty Hải - Nhã, công an TP Vinh đã chỉ đạo công an phường Hồng Sơn triệu tập giám đốc cùng với phó giám đốc công ty này là Hải và Nhã đến cơ quan phường làm việc. Đồng thời lập biên bản giao trách nhiệm không được thực hiện các hành vi nêu trên.

Thế nhưng Hải và Nhã đã không chấp hành mà lại còn thực hiện thủ đoạn tinh vi hơn theo kiểu "Khánh Trắng" tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội.



Đối tượng Bùi Duy Nhã

Trước tình hình trên, công an TP Vinh xác lập chuyên án 1009C để tập trung thu thập củng cố tài liệu, chứng cứ liên quan. Sau một thời gian ngắn điều tra nắm tình hình cụ thể, đến khoảng 8 giờ sáng ngày 17-11-2009, công an TP Vinh đã huy động 50 cán bộ chiến sỹ đồng loạt ập vào công ty Hải - Nhã đóng tại đình chính chợ Vinh triệt phá "công ty xã hội đen" này.

Khi lực lượng chức năng ập vào có 4 đối tượng có mặt tại công ty, gồm có giám đốc Nguyễn Thái Hải hay còn gọi là Hải thuốc lào (SN 1966) trú tại khối Tân Tiến, Phường Lê Mao, TP Vinh cùng với phó giám đốc Bùi Duy Nhã (SN 1957), trú tại khối Tân Phong, phường Lê Mao, TP Vinh, cùng với hai thành viên công ty là Nguyễn Minh Bình (SN 1977) trú tại khối 1, phường Cửa Nam, TP Vinh; Phan Thanh Hà (SN 1973), trú tại khối 8, phường Hồng Sơn, TP Vinh.

Khám xét công ty và nơi ở của các đối tượng công an thu được nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguồn tin từ công an TP Vinh cho biết, sau ba ngày triệt phá và củng cố hồ sơ, ngày 20-11-2009 đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo Hồng Thắng (VTC)