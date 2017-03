500 kg thịt mèo lậu trên xe khách xuyên Việt

Chiều 30-12, Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT tỉnh Nghệ An) đã hoàn tất bàn giao tang vật 500 kg thịt mèo lậu cho Trạm Thú y huyện Diễn Châu xử lý, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Khoảng 9 giờ 30 sáng 30-12 trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Trạm CSGT Diễn Châu kiểm tra, bắt giữ xe khách biển số 17B-010.76 chạy hướng TP.HCM - Hà Nội. Trên xe lúc đó vận chuyển năm thùng xốp (trọng lượng 500 kg) chứa sản phẩm động vật đã qua giết mổ, cụ thể là thịt mèo.

Tài xế xe khách là anh Nguyễn Như Đức (Nam Trực, Nam Định) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số sản phẩm trên. Bước đầu anh Đức khai nhận anh được một phụ nữ thuê chở 500 kg thịt này từ Đồng Tháp về Bến xe Thái Bình.



Lực lượng chức năng ở TP Vinh kiểm tra phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hơn một tấn nội tạng, tiết, da, chân và bắp bò đã bốc mùi hôi thối. Ảnh: NTV

Trước đó, tối 29-12, tại Bến xe Vinh (TP Vinh, Nghệ An), Đội Quản lý thị trường số 3 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An) phối hợp với Trạm Thú y TP Vinh và Công an TP Vinh kiểm tra, phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hơn một tấn nội tạng, tiết, da, chân và bắp bò đã bốc mùi hôi thối.

Số nội tạng, da, thịt hư hỏng trên được các đối tượng vận chuyển ra Bến xe Vinh tập kết rồi đưa lên xe khách đem đi tiêu thụ. Hiện Trạm Thú y TP Vinh đã tiếp nhận lô hàng trên để tiêu hủy.