55 tấn cá bè chết trên sông Đồng Nai do ô nhiễm nguồn nước

Sự xuất hiện của các hạt sắc tố lạ trên gan, thận kết hợp với hệ miễn dịch yếu của cá có thể dẫn đến chết cá do chức năng tiêu hóa và bài tiết bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên nhân là do môi trường nuôi đã bị ô nhiễm.



Theo nhận định của Chi cục Thủy sản Đồng Nai, lúc cá tại các bè nổi đầu lên mặt nước, miệng mở to là do sự thay đổi đột ngột của môi trường làm giảm lượng ôxy hòa tan. Do vào thời gian này, những trận mưa đầu mùa đã cuốn theo cặn bã hữu cơ tồn đọng trong mùa nắng từ các con rạch, suối tuồn ra sông dẫn đến nguồn nước bị ô nhiễm. Ngoài ra, cũng không ngoại trừ khả năng do nước thải của các nhà máy xung quanh đã xả nước chưa qua xử lý ra sông, làm ô nhiễm nguồn nước, gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt.



Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản Đồng Nai, hiện tượng cá bè chết hàng loạt trên sông Đồng Nai đoạn thuộc các phường: Tân Mai, An Bình, Thống Nhất và xã Hiệp Hòa (TP Biên Hòa), bắt đầu từ 2h ngày 6/6. Cá chết chủ yếu là cá diêu hồng, cá lăng, cá chim trắng, có trọng lượng trung bình khoảng 0,5 - 0,6kg.



Chỉ trong 3 ngày với số lượng cá chết lên đến gần 55 tấn; trong đó các bè ở phường Thống Nhất cá chết khoảng 34 tấn, xã Hiệp Hòa 15 tấn, phường An Bình khoảng 3,5 tấn, phường Tân Mai 2 tấn. Hiện nay không còn hiện tượng cá chết hàng loạt, tuy nhiên Chi cục Thủy sản Đồng Nai khuyến cáo người dân không nên sử dụng các loại thức ăn tự chế để nuôi cá, gấp rút đưa các bè cá còn lại ra khỏi khu vực nguy hiểm, tăng cường sử dụng biện pháp quạt nước cho cá nuôi trong bè, để bảo toàn những bè cá còn lại.



Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cũng đang tiến hành các bước điều tra để truy tìm đối tượng gây ô nhiễm nguồn nước dẫn đến cá bè chết hàng loạt





Theo C.T ( CAND)