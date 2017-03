6 lý do nên đi xe máy

Xe máy mang vẻ đẹp của thời gian, thân thiện với môi trường hơn so với ôtô, thuận tiện hơn khi tắc đường và nhiều lý do nữa mà bạn nên cân nhắc, ôtô to đẹp đấy, nhưng xe máy đâu thua kém gì. Tạp chí Askmen đưa ra những luận điểm ngắn gọn với cách tiếp cận khá hóm hỉnh và thực tế.



1. Giá rẻ



Rõ ràng rồi, giá một chiếc ôtô cỡ nhỏ cũng đủ để mua một vài chiếc xe ga cao cấp, trừ ngoại lệ những loại superbike còn đắt hơn cả ôtô. Thực tế nhiều người lo ngại mưa nắng, chịu khó mặc áo mưa, áo chống nắng một chút, mọi việc sẽ trở nên bình thường, dễ chấp nhận.



2. Trọng lượng nhẹ nhàng



Một bên trung bình 100 kg, vài trăm chi tiết lớn bé, so với một bên hơn 1.000 kg, khoảng 2.000 chi tiết đủ loại, phức tạp hơn rất nhiều. Cần tiêu tốn thêm bao nhiêu nhiên liệu để kéo cái khối lượng to lớn làm việc, so sánh đã thấy lệch nhau rồi.



3. Thuận tiện









Xe máy thật là lợi thế. Ảnh: Vanillaseven.



Theo Minh Hy (VNE)



Đường tắc thì ôtô chỉ có cách chờ, nhưng mà xe máy thì thoải mái luồn lách. Đi đến đâu cũng có thể đỗ xe, nhưng nếu ôtô, hãy nghĩ đến bãi đỗ trước khi nghĩ đến địa điểm muốn đến, tình hình phức tạp hơn rồi đây. Đường xấu, đường nhỏ xe máy vẫn "xông pha" tốt, nhưng ôtô thì tốt hơn đừng nghĩ tới.Dùng xe máy bạn sẽ chinh phục hành trình 100 km chưa đến 5 lít xăng, nhưng ôtô trung bình cũng phải gần gấp đôi con số kia rồi. Như vậy, lượng khí thải ra môi trường độc hại cũng nhân đôi. Đương nhiên, bạn tiết kiệm lượng tiền cũng kha khá.Đây cũng không phải là một vấn đề nhỏ. Bạn sẽ bừa bộn hơn khi quăng bất cứ thứ gì lên xe, nhưng với xe máy, hãy quên điều đó đi vì chẳng có khoảng trống nào cho bạn quăng quật nữa đâu.Cộng dồn phí đỗ xe, tiền xăng dầu, phí cầu phà, bảo dưỡng, phí "xã hội" (loại chi phí mà bạn sẽ phải trả thêm khi đi một chiếc ôtô sang trọng chứ không phải xe máy) thì chỉ vài tháng bạn đã mua được xe máy rồi. Hãy ghi nhớ, sắm về rồi, đâu có để không được, "nuôi" mới là vấn đề lớn.Thực tế trên đây chỉ là những lý do mà Askmen đưa ra để chứng minh cho việc đi xe máy là khá hợp lý, nhưng điều đó không có nghĩa phủ nhận vai trò của ôtô. Hãy sáng suốt chọn cho mình phương tiện di chuyển phù hợp nhất với sinh hoạt và công việc của bạn.