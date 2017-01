6 trẻ chết đuối là nỗi ám ảnh của cả xã

Trẻ em đuối nước ở Việt nam gấp 10 lần nước phát triển Theo báo cáo thống kê tử vong do tai nạn thương tích của Bộ Y tế, trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2010-2013 có khoảng 3.300 trẻ em và người chưa thành niên 0-19 tuổi bị tử vong do đuối nước. Tỉ lệ tử vong do đuối nước cao nhất trong khu vực, cao gấp 10 lần các nước phát triển. Trong sáu tháng đầu năm 2016, tình hình đuối nước trẻ em chưa giảm. Theo báo cáo của 50/63 tỉnh/thành, có 1.645 trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, trong đó có 957 trẻ em bị tử vong do đuối nước.

Số liệu tử vong chưa có độ tin cậy cao Ông Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, cho rằng hiện thông tin một ngày có tám em bé chết vì tai nạn đuối nước chưa có độ tin cậy cao nhưng cái khó là Việt Nam chưa có số liệu nào khác hơn. “Thực ra, trẻ em bị chết đuối nói riêng và tai nạn thương tích nói chung, trẻ em bị xâm hại tình dục trong các loại xâm hại nói chung chỉ là mỏm nổi của tảng băng chìm dưới nước mà thôi. Chúng ta không có đội ngũ để ghi nhận, báo cáo lên, phân tích số liệu, không có một cách tính tin cậy. Nên chúng ta cứ giương giương tự đắc với các thành tích, như vậy nguy hiểm cực kỳ. Bên cạnh đó, nếu số liệu không chính xác thì các chính sách đề ra cũng chưa sát…” - ông An khẳng định.