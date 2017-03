7 ngày tết, cả nước xảy ra hơn 400 vụ tai nạn giao thông

So với Tết Kỷ Sửu, tăng gần 100 vụ TNGT đường bộ. TNGT đường sắt xảy ra sáu vụ, làm chết năm người, bị thương một người; tăng một vụ, hai người chết và năm người bị thương. Trong các ca TNGT, số ca TNGT không đội mũ bảo hiểm từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 2 tết là 650 ca, tăng 19,5% so với năm Kỷ Sửu.

Tuy số vụ TNGT tăng nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn cả nước đã được duy trì ổn định, thông suốt. Tại Hà Nội, TP.HCM, lượng ôtô cá nhân tăng cao hơn so với ngày thường, ùn tắc giao thông cục bộ có xảy ra nhưng không kéo dài, không xảy ra đua xe trái phép.

Tại thủ đô Hà Nội, trong tuần lễ nghỉ tết Canh Dần đã xảy ra gần 20 vụ TNGT. Theo các bác sĩ trực tại phòng Khám cấp cứu - Bệnh viện Việt-Đức, từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 tết đã có tới 455 ca TNGT. Tại TP.HCM, số ca TNGT nhập viện trong ba ngày, từ 29 tháng Chạp đến mùng 1 tết, là 925 ca, giảm

30% so với năm 2009. Tuy nhiên, số ca chấn thương sọ não và tử vong tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Tại Thừa Thiên-Huế, TNGT tăng đột biến. Trong các ngày từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 tết đã có 10 người chết vì TNGT. Nguyên nhân chủ yếu là do uống bia rượu, phóng nhanh, vượt ẩu.

HX