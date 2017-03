70% tội phạm vùng giáp ranh là trộm, cướp

Thượng tá Trần Nhựt Hiếu, Phó Công an thị xã Dĩ An, cho biết hơn 70% các vụ phạm pháp hình sự là cướp giật, trộm cắp tài sản. Cụ thể, năm 2012, ở địa bàn giáp ranh xảy ra 798 vụ phạm pháp hình sự, công an đã khám phá được 690 vụ, bắt hơn 1.000 đối tượng. Nổi bật là vụ phá hai băng trộm từng 38 lần trộm cắp hàng container (tổng trị giá khoảng 40 tỉ đồng) do Nguyễn Thế Quân và Nguyễn Thành Luân cầm đầu, bắt 15 nghi can.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương và TP.HCM phối hợp triệt phá 22 băng ổ nhóm trộm cắp, đòi nợ thuê, bảo kê, gây rối trật tự công cộng... Trong đó các băng nhóm do giang hồ cộm cán cầm đầu như băng Hùng “rừng”, Sáu “thế”, Trần Văn An, Phi “đen”, Minh “đen”… đã bị triệt phá.

Đại tá Hoàng Văn Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an, nhận định trong thời gian tới, do kinh tế khó khăn, một số doanh nghiệp có thể phá sản, kéo theo tình trạng nhiều thanh niên thất nghiệp, tình hình càng phức tạp hơn. Việc đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh Bình Dương - TP.HCM cần được công an địa bàn chú trọng. Đặc biệt lưu tâm đến loại tội phạm lưu động, không hoạt động ở một nơi để phối hợp loại trừ, mang lại niềm tin cho nhân dân.

“Hằng tháng, công an các phường, xã thường xuyên thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân cảnh giác. Đồng thời xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong năm, người dân đã cung cấp trên 2.200 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an khám phá cả ngàn vụ phạm pháp hình sự”. Thượng tá Võ Văn Phúc, Trưởng Công an thị xã Dĩ An, cho biết.

