74 người chết và mất tích do mưa lũ

Số người mất tích là 20 người gồm 1 người ở Hà Tĩnh và 19 người mất tích do xe bị trôi xuống sông Lam. Bên cạnh đó có 44 người bị thương (Nghệ An 2 người, Hà Tĩnh 26 người, Quảng Bình 16 người).Ngoài ra tại Nghệ An, mưa lũ còn làm 120 xã với 38.029 hộ bị ngập, trong đó có 35 xã bị cô lập. Hà Tĩnh có 183 xã với 175.110 hộ bị ngập. Quảng Bình có 16 xã với 53.520 hộ bị ngập. Riêng Thanh Hóa nước đã rút hết không còn hộ bị ngập.



Về giao thông, quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh đã cơ bản thông xe vào tối 20-10. Tuy nhiên nhiều đoạn đường sắt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn ngập sâu và bị sạt lở.



Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cũng cho biết Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã có công điện gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei, đề nghị đại sứ quán liên hệ với các cơ quan chức năng của Brunei để xác minh và làm các thủ tục đưa 16 ngư dân tàu QNg96455-TS (Quảng Ngãi) bị nạn trên biển ngày 18-10 và được tàu cứu hộ Brunei cứu vớt ngày 19-10 sớm trở về nước.





Theo T.PHÙNG (TTO)