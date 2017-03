7g sáng mai: Bão thành áp thấp ở Nam Lào, lũ tiếp nối

Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 07 giờ ngày 30/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 105,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 30/9 vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định đêm nay còn có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Kom Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Bình Định và Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển các tỉnh Bình Thuận – Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Theo ghi nhận của các đài khí tượng thủy văn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, hiện lũ trên các sông đang lên nhanh, nhiều vùng hạ lưu đã đạt đỉnh. Dự báo, với sự kết hợp giữa mưa - gió - lũ của “siêu bão” cấp 15 này thì khả năng nhiều khu vực sẽ bị cô lập, cuộc sống của người dân sẽ vô cùng khó khăn trong những ngày sắp tới.