80% con bạc vùng biên là “quý bà”

Casino cho “quý bà” Theo quan sát của phóng viên, tại các casino dọc tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, các trường đá gà đa số khách là đàn ông, còn hơn 80% số khách đánh bạc là quý bà Việt Nam. Điều kỳ lạ là không chỉ người giàu có, sành điệu mà ngay những phụ nữ bán thịt heo ở chợ Tân Thạnh (Long An), vợ một chủ vuông tôm ở Vĩnh Long, chị thợ cắt lúa ở Bến Tre, nhiều phụ nữ lao động tay lấm chân bùn ở miền Tây cũng bị cuốn vào cơn lốc casino. Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã thâm nhập hơn một tuần lễ tại các casino đối diện cửa khẩu Bình Hiệp, Long An thuộc địa bàn huyện Compongro, tỉnh Svayriêng. Ở đây có bốn casino thường xuyên chật ních quý bà. Casino Pray Vor (tên cũ là Dalin, đã đổi chủ, đổi tên sau vụ nổ súng cuối năm 2010) có khoảng 20 bàn đánh bạc, mỗi bàn được bố trí 2-3 cô gái người Việt Nam được đào tạo chuyên nghiệp để chia bài và thu tiền. Lúc cao điểm, casino này có gần 200 người Việt chơi bài, trong đó các bà chiếm tới 80%. Ngay bên cạnh Pray Vor, casino Rubi do một Hoa kiều làm chủ rộng khoảng 1.000 m2. Cạnh bên là casino Lucky và casino 333. Trong các sòng bạc này lượng khách chơi là phụ nữ luôn áp đảo. Các chủ casino cũng rất ý thức điều này nên chú ý chọn cách chơi bạc đơn giản kiểu hên xui phù hợp với phụ nữ như bài cào ba lá, tài-xỉu... Hiếm thấy các trò chơi phức tạp phải suy nghĩ nhiều như xì phé, xập xám. “Nhìn cách chơi đơn giản, nhiều phụ nữ có máu me cờ bạc thấy rất dễ ăn. Hổng ai để ý thực chất tỉ lệ ăn thua rất chênh lệch, người chơi mất sạch tiền lúc nào không biết” - một phụ nữ chơi bạc lão luyện từng bán nhà cho biết.