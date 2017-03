80 đối tượng có hung khí và vụ cướp bò “bí ẩn”

Cướp bò lậu trong đêm

Ông Trần Xuân Thành - Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Quảng Trị cho biết: vào ngày 15-12-2009, Đội đã bắt giữ 2 xe tải BKS 73L-4977 và 73L-4870 chở 38 con bò nhập lậu từ Lào khi 2 xe này đang lưu thông trên quốc lộ 9. Tổng giá trị lô hàng được ước tính khoảng 250 triệu đồng.

Theo biên bản tạm giữ thì chủ bò gồm các ông: Trương Đình Việt, Trương Đình Thành, Nguyễn Đình Thi và Lê Bá Phúc (cùng trú tại thị trấn Lao Bảo - Hướng Hóa). Cùng ngày, sau khi xử phạt hành chính các đối tượng vận chuyển theo pháp luật, Đội đã bàn giao số bò nói trên cho UBND huyện Hướng Hóa khoanh nuôi, gửi mẫu kiểm dịch và chờ bán đấu giá.

Tuy nhiên, vào lúc 1h30’ ngày 19-12, một vụ cướp táo tợn đã diễn ra ngay tại điểm khoanh nuôi của UBND huyện này, với sự tham gia của khoảng 80 đối tượng.

Theo tường trình của các ông Nguyễn Phước Bình, Nguyễn Văn Tâm và Lê Văn Thành - những người được UBND huyện thuê trông giữ số bò tang vật - thì vào thời điểm đó, có một nhóm người đi trên xe biển số Lào RR 6418 chạy đến chỗ khoanh nuôi đề nghị đổi số bò lậu này lấy… bò nhỏ.

Khi 3 người không nhất trí, nhóm người này liền kéo thêm gần 80 đối tượng khác, mang theo gậy gộc, dao lao tới, đuổi đánh tới tấp khiến cả 3 người bỏ chạy.

Với sự xuất hiện của 2 chiếc xe tải lớn không rõ biển số, nhóm đối tượng này đã lần lượt chặt dây, lùa đàn bò lên xe và tẩu thoát. Sau khi các đối tượng đã tẩu thoát, Phòng NN&PTNT và Phòng TC-HK huyện đã có mặt và lập biên bản hiện trường.

Công an Hướng Hóa nói gì về vụ cướp?

Cũng theo tường trình của 3 người chăn giữ số bò này, vụ cướp diễn ra trong vòng khoảng 40 phút. Khi vụ cướp xảy ra, những người chăn giữ bò đã gọi điện vào số máy trực ban của Công an huyện Hướng Hóa nhưng không hiểu sao không một lực lượng nào được cử tới hiện trường trong quá trình vụ cướp diễn ra.

Ngày 23-12, ông Nguyễn Đức Hạnh - Đội trưởng đội CSĐT TP về TTXH, người được Công an huyện Hướng Hóa ủy quyền trao đổi thông tin - cho biết: Trong ngày 19-12, khi Công an huyện đang tiến hành xác minh thì nhận được điện thoại của một người hứa sẽ trả lại số bò. Khi PV băn khoăn về danh tính người gọi điện và sự liên quan của người này tới nhóm cướp thì ông Hạnh chỉ nói “phải hỏi lại anh Triệu Phó trưởng Công an huyện mới biết”.

Đúng hẹn, ngay sau đó số bò này đã được đưa trên 3 xe ôtô, trả lại cho các cơ quan chức năng. Người đứng ra trả là ông Phạm Duy Trì (trú xã Tân Hợp - Hướng Hóa). Nhưng một lần nữa, mối quan hệ giữa ông Trì và nhóm cướp vẫn rất mù mờ. “Ông Trì tường trình ông được một số người nhờ trả bò, do có quen biết với số người này. Chúng tôi được biết, ông Trì là người thường được các chủ buôn bò lậu thuê dắt bò qua trạm” - ông Hạnh cho hay.

Chính vì vậy, hiện nay Công an huyện Hướng Hóa vẫn chưa thể xác định được hành tung của nhóm cướp này, dù cho rằng đã cử trinh sát lên thị trấn Lao Bảo để xác minh.

Trả lời về nguyên nhân sự chậm trễ này, ông Hạnh cho rằng theo quy trình tố tụng UBND huyện cần cử một phòng ban chức năng của huyện đứng ra nhận trách nhiệm… chủ bò, nhưng đến nay huyện vẫn chưa làm. Điều này xem ra trái ngược với khẳng định của Văn phòng UBND huyện Hướng Hóa: UBND huyện đã giao Công an huyện sớm làm rõ, xử lý vụ việc.

Ông Hạnh cũng nói thêm: đúng là nhóm cướp có người cầm dao, song theo suy đoán của ông số dao này là để chặt dây buộc bò chứ không phải để chém người. Chính vì vậy hiện chưa thể xác định hành vi của nhóm đối tượng này là cướp, cưỡng đoạt, trộm hay chiếm đoạt tài sản…

Trong khi dư luận đang không khỏi băn khoăn về nhiều tình tiết khác lạ trong diễn tiến vụ việc, sáng 23/12, UBND tỉnh Quảng Trị đã triệu tập cuộc họp khẩn để giải quyết nạn buôn lậu bò và tình hình an ninh trật tự ở huyện Hướng Hóa. Lãnh đạo tỉnh xác định, vụ cướp bò nghiêm trọng này cần phải nghiêm trị để đảm bảo an ninh, trật tự vùng biên giới. UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Hồng Kỹ (Dân trí)