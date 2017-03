9 tháng đầu năm có 221 vụ cháy làm 15 người chết

Ngoài ra, Thành phố cũng xảy ra 8 vụ cháy do tự đốt làm chết hai người, bị thương bảy người. Số vụ cháy do cảnh sát PCCC trực tiếp cứu chữa là 165 vụ, tỷ lệ hơn 74%, còn lại do lực lượng tại chỗ chữa cháy chiếm hơn 25% số vụ.

“Lực lượng tại chỗ chữa cháy cho rất nhiều vụ cháy lớn, nhỏ, chiếm tỷ lệ khoảng 2/3 số vụ cháy hằng năm. Ở những địa phương quan tâm đến công tác toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy thì thiệt hại do cháy, nổ được hạn chế rất nhiều.”- Đại tá Lê Tấn Bửu, nhận định tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình công tác PCCC và CNCH chiều 3-10.

Về vụ cháy tại nhà số 416 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5 ( TP HCM) gây chết 7 người, Đại tá Lê Tấn Bửu cho biết qua công tác khám nghiệm hiện trường, nhận định ban đầu nguyên nhân cháy do cháy chiếc xe gắn máy đặt trong nhà, cạnh bảng điện. Lửa từ xe máy cháy lan sang các vật dụng khiến đám cháy bùng phát lớn và nhanh.

"Khi có kết luận chính thức từ cơ quan giám định, chúng tôi sẽ thông báo chính thức tới cơ quan báo chí.”, đại tá Bửu nói.