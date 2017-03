Ấm tình người tại Quán phở Việt trong cảnh động đất ở Nepal

Gọi theo số điện thoại của quán Pho 99 tại Jhamsikel, Kathmandu, phóng viênđã gặp chị Võ Thị Kim Ánh, chị gái của chị Cương. Chị Ánh cho biết, chị Cương đã may mắn về Tp. Hồ Chí Minh trong ngày 27/4 với tấm vé được đặt vào hôm 20/4.

Theo chị Ánh, hiện có 14 người Việt đang lánh nạn tại quán Pho 99, sức khỏe của mọi người đều ổn định và hy vọng có thể sớm về Việt Nam trong vài ngày tới. Danh sách những người tá túcbao gồm: Nguyễn Long Thắng, Hồ Thị Kim Nga, Trần Thị Hương Giang, Trần Mai Trâm, Nguyễn Việt Hòa, Nguyễn Anh Tiến, Đỗ Như Huệ, Nguyễn Huệ Phương, Huỳnh Thị Minh Trang, Trung Liên Cương, Phạm Hồng Yến, Vũ Thị Quỳnh Như, Nguyễn Hồ Huyền Trinh, Võ Kim Ngân.

Trò chuyện với phóng viên, chị Cương, cho biết, chị có việc phải về Việt Nam nên đã chủ động đặt vé trước, còn gia đình chị vẫn kẹt lại Nepal.

Chị Võ Thị Kim Cương (bên phải)



Chị kể lại, hôm ra tới sân bay, tình trạng vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều người cắm trại ngay tại sân bay để đợi đến lượt mình, dù có người cả tuần sau mới có lịch bay. Mọi người chen lấn, xô đẩy nhau...

“Trong cảnh chen lấn ấy, rất may, chị đứng chính giữa và rồi vô tình được người ta đẩy tiến vào bên trong quầy thủ tục. Chị có vé trước nên được giải quyết bay chuyến đầu tiên sau động đất. Trong chuyến bay đó, chị không gặp người Việt Nam nào, mà chủ yếu là người Nhật, Hàn Quốc và du khách nước ngoài”, chị nói.

Chị Cương cho hay, đến trưa nay (29/4), có 14 người đang tá túc tại quán của chị nhưng chưa biết chính xác ngày nào họ có thể về Việt Nam vì vé của của mỗi người khác nhau. Trong ngày hôm nay, người của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ sẽ đến quán để gặp trực tiếp nhóm khách tá túc này. Theo chị, có thể ĐSQ sẽ bố trí cho họ về New Delhi trước, sau đó mới về Việt Nam.

Khi có người lánh nạn tại quán, chị lấy tên họ rồi gửi tới sứ quán để sứ quán kịp thời giúp đỡ. Chị cũng thông báo trên Facebook của mình để gia đình, bạn bè của họ có thể cập nhật thông tin.Trong những ngày qua, quán Pho 99 đã giúp đỡ khoảng 25-28 người Việt, nhiều người trong số họ đã rời đi an toàn.



Các bạn người Việt tại quán Pho 99 vào trưa ngày 28/4.



Chị Cương viết trên Facebook: “Nếu mọi người có bạn bè hoặc người thân bị kẹt bên Nepal mà không biết làm sao thì hãy liên lạc với bác nhà mình qua số 977-980-204-3330, hoặc chị của mình 977-980-398-4247. Hoặc bảo với người thân, bạn bè bị kẹt hãy tìm đến quán Pho 99 tại Jhamshilkel nếu cần giúp đỡ chỗ ở hoặc ăn uống. Pho 99 rất an toàn. Cảm ơn mọi người và giúp mình chia sẻ thông tin này nhé”.

“Có một em đến quán chị bị thương nhẹ, nhưng sức khỏe vẫn ổn định và em ấy đã rời Nepal. May quá đến nay chưa có thông tin gì về người Việt bị thương vong sau trận động đất lịch sử. Chị được về Việt Nam sớm, nhưng luôn nơm nớp lo cho những ngườiViệt mìnhcòn ở Nepal”, chị chia sẻ.



Mọi người đều cảm thấy may mắn khi được quán giúp đỡ



Chị cũng cho hay: “Hiện tại, mọi người tá túc ở quán chị đều khỏe và an toàn. Lương thực dự trữ vẫn còn, chỉ có khó khăn đôi chút về chăn màn vì tất cả các cửa hàng, siêu thị đều ngừng hoạt động nên ai có gì thì dùng đấy.”

“Về nước uống, chị đã báo với bên ĐSQ. Nếu hôm nay, người của sứ quán đến được, họ sẽ mang theo nước để hỗ trợ quán, nếu không chị e rằng sẽ bị thiếu nước khi có thêm người đến, và nhất là dư chấn có thể vẫn xảy ra từ 7-10 ngày sau động đất”, chị nói.

Theo chị Cương, tình hình Nepal đã đỡ hỗn loạn hơn. Ngày hôm qua, chỉ có khoảng 1-2 dư chấn xảy ra.

Chị muốn trở lại Nepal càng sớm càng tốt vì rất sốt ruột nhưng theo lời khuyên của người nhà thì vẫn còn dư chấn, nên đợi 1 tuần nữa cho tình hình ổn định, chị mới bay về Nepal.

Dù ở Việt Nam nhưng chị vẫn liên tục cập nhật về tình hình người Việt còn kẹt ở Nepal qua Facebook. Vào lúc 10h sáng nay, chị đã thông tin về sự an toàn của 5 người Việt: Nguyễn Thị Minh Châu, Lợi Hồng Thanh, Đoàn Thị Diễm Chi, Nguyễn Đình Tấn Vũ, Lưu Lê Minh Khải để gia đình họ yên tâm.



Cảnh hỗn loạn sau động đất được chị Cương chụp lại



Chị vẫn thức tới 1h sáng nay để báo tin vui về sự giúp đỡ của ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ: “Tin vui nhất ngày vào 1:00 am đây ạ. Cuối cùng với bao nỗ lực với liên hệ và trao đổi thì sáng nay 1:00 am đã nhận được tin ĐSQ Việt Nam ở Ấn Độ sẽ cử người qua quán giúp đỡ rồi ạ. Mình như vỡoà vì vui và hạnh phúc. Giờ các em chưa có vé cũng có thể về được rồi nhé. Gia đình có thể yên tâm rồi nhé. Love you all so much”.

Rất nhiều được giúp đỡ và cả người thân của họ đã gửi lời cám ơn tới Chị qua Facebook. Bạn Phạm Thanh Tùng và Trương Bảo Hân, đã rời Nepal để về Việt Nam vào lúc 3h chiều qua, viết: "Dạ em biết ơn nhà mình đã làm chỗ dựa tinh thần suốt mấy ngày qua đó chị ơi. Nếu không, rất nhiều gia đình như nhà em, thật sự hoá điên lên mất".

“Tin nhắn làm cho mình ấm lòng, quên hết mọi mệt mỏi và khó khăn”, Chị Cương chia sẻ trên Facebook.

Theo Nam Hằng/dantri ( Ảnh từ Facebook của chị Cương )