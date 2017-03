An Giang: Bắt được gần 100 rùa tai đỏ phóng sinh

Được biết, số rùa tai đỏ trên do khách du lịch thả phóng sinh vào lòng hồ Thủy Liêm nhiều tháng trước. Khi Ban Quản lý khu du lịch Lâm Viên - Núi Cấm (thuộc Công ty CP Phát triển du lịch An Giang) phát hiện thì có khoảng hai bao rùa con đã được thả xuống hồ. Nhân viên công ty đang tích cực kết hợp với ban quản tự thiền viện chùa Phật Lớn đánh bắt loài rùa này. Tuy nhiên, do lòng hồ rộng và có sức chứa lớn nên việc đánh bắt rùa tai đỏ rất khó khăn.

VĨNH SƠN